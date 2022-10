Indultos también serían para miembros de la fuerza pública: Alfonso Prada

El proyecto que prórroga y modifica la ley de orden público debe avanzar en sus debates en Plenaria de Senado y de Cámara de Representantes. Foto: Ministerio de Interior

Luego de que se conociera la ponencia para segundo debate del proyecto que prórroga y modifica la ley de orden público o ley 418, surgieron muchas dudas sobre un punto en el articulado que propone que el presidente podría dar indultos a personas condenadas por acciones en el marco de la protesta social.

Precisamente, por esos nuevos artículos, el debate en Plenaria de Senado y Cámara de Representantes fue aplazado ayer y citado para la próxima semana, para que las bancadas de los distintos partidos tengan la oportunidad de estudiarlo a profundidad.

(Lea: “Gobierno Petro se comprometió con comunidad Embera y rechazó hechos de violencia”)

En específico, se trata del artículo 17, que señala que se facultará al presidente para que “en el marco de la política de Paz Total, pueda otorgar indultos a aquellas personas que hayan sido condenadas por conductas desplegadas en contextos relacionados con el ejercicio del derecho a la protesta social”, dice el texto.

Al respecto, el ministro de Interior Alfonso Prada resolvió algunas dudas sobre los indultos y adicionalmente dio razón a los presidentes de Senado Roy Barreras y Cámara David Racero por aplazar el debate: una decisión respaldada casi que por todos los partidos, quienes alegaron que no tuvieron el tiempo suficiente para estudiar la ponencia.

(Le podría interesar: “‘Se perdió la promesa de respetar a la oposición y los independientes’: David Luna”)

El texto para segundo debate fue radicado la noche del martes, para ser debatido temprano el miércoles. “Entiendo que como a las diez de la noche y no alcanzaron a leerla las bancadas, entonces me pidieron que por qué no abrimos un compás de estudio para que pudieran leerla tranquilamente. No hay ningún problema por parte del Gobierno”, dijo Prada.

Frente a las dudas sobre el indulto propuesto, el ministro dijo que esa palabra debería ser reemplazada mejor por “amnistía”, un tema en el que se espera llegar a consenso en los debates en Plenaria.

De acuerdo con Prada, con ese mecanismo podrían “tener una figura que permitiera acoger a quienes en el marco de las protestas hayan cometido algún tipo de delito: no solamente para los jóvenes, como dicen ustedes, de la Primera Línea; sino también para los miembros de la fuerza pública que estuvieron cuestionados en ese ejercicio”.

(Lea también: “Reforma tributaria: Partido Liberal sentenció sus líneas rojas sobre el proyecto”)

¿Un pequeño acuerdo de paz?

En el marco de la “paz total” del Gobierno, que busca incluir a variedad de grupos armados y de conflictos sociales, el ministro Prada dijo que esos indultos funcionarían como “un pequeño acuerdo de paz alrededor de ese momento de protesta. Se trata de hacer un gesto de perdón hacia los actores diversos que participaron allí”, señaló.

Ese será uno de los puntos más polémicos de la discusión y tendrá que ser definido en el Congreso si queda incluido en el articulado. Mientras el Gobierno lo ven con buena cara, lo cierto es que varios sectores criticaron la propuesta, especialmente desde la oposición encabezada por el partido Centro Democrático.

>Lea más sobre el Congreso, el Gobierno Petro y otras noticias del mundo político

“Fue una propuesta que nació de los ponentes, es decir, de los mismos congresistas. El Gobierno lo ve con muy buenos ojos y creo que vamos caminando hacia la ‘paz total’, precisamente, hacia ese perdón de la sociedad sobre momentos de agresividad, en los que hubo excesos de ambas partes, pero que no los hacen terroristas ni delincuentes”, dijo Prada.

Por el momento, estos días el Gobierno y las distintas bancadas revisaran los textos. Al parecer el debate en Plenaria de Senado quedaría para el próximo lunes.