“Por qué no se le discute a un futbolista que gana mucho”: Isabel Zuleta

Senadora y ambientalista, durante el debate de control político gerenciamiento de residuos botadero doña Juana Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos Zuluaga

La plenaria del Senado en la que se intentó dar trámite al proyecto con el que se busca bajarles el sueldo de los congresistas, que actualmente supera los 43 millones de pesos mensuales, dejó varias frases que –al menos en redes sociales– generaron todo tipo de reacciones.

Una de ellas fueron las de la senadora Isabel Zuleta, quien llegó al Capitolio en la lista del Pacto Histórico que impulsó el presidente Gustavo Petro. La legisladora antioqueña, en medio de una intervención, comparó el trabajo de algunos congresistas con el de deportistas de alto rendimiento.

Le puede interesar: Estos fueron los que quisieron aplazar debate para reducir sueldos de congresistas

Zuleta, de acuerdo con sus palabras, se refirió a este tema al asegurar que la rebaja de los salarios de congresistas debe tramitarse a través de una reforma constitucional y no por medio de un proyecto de ley como el que se discutía en la plenaria durante la que intervino.

“Por qué no se le discute a un futbolista que gana mucho, porque la gente del pueblo, que es distinta a los medios de comunicación y la opinión, reconoce a quien se esfuerza. Yo he visto aquí en este Congreso el esfuerzo y la dedicación Yo misma he pasado noches enteras leyendo un montón de leyes de la República; tengo la responsabilidad de responder por mi voto”, precisó Zuleta.

A renglón seguido agregó que “hay unos que evidentemente trabajamos más que otros, pero aquí he visto dedicación y responsabilidad para lo que tenemos que hacer, que son las leyes de la República. Por lo tanto, lo que hay que resaltar es esa responsabilidad y ese juicio, y a quien no tenga ese juicio, que no venga y no sea disciplinado, pues que efectivamente su electorado lo sanciones”.

Consulte aquí: Senadora pidió saber en cuánto le quedará el salario para ver si le “sirve o no”

La congresista no se opone a que se reduzcan los salarios mensuales de los congresistas, pero dejó claro que, a su juicio, debe hacerse a través de una reforma constitucional. Dijo, incluso, que eso es un acto de transparencia.

“En mi consideración este proyecto de ley tiene que ser una reforma constitucional, tiene que pasar por una reforma a la Constitución, no un proyecto de ley. Tiene que ser una reforma a la Constitución precisamente para que no le digamos a esa ciudadanía, no le vendamos la idea de que estamos siendo muy generosos con la equidad que se necesita en materia salarial, pero que después lo tumbe la Corte. Seamos transparentes ante la ciudadanía”, enfatizó.

En todo caso, en la noche de este miércoles fue aprobado el informe de ponencia del proyecto para reducir el salario de los congresistas, que está en segundo debate. Y a pesar de que la discusión había sido aplazado en tres ocasiones, la plenaria del Senado abrió la discusión y dio este primer paso con 63 votos a favor. El proceso seguirá el próximo 22 de agosto.

👁‍🗨 Conozca cómo votan los senadores y representantes a la Cámara en ‘Congreso a la mano’.

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.