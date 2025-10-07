Petro se va de lleno contra Israel y Trump da ultimátum a Hamás: La Mesa Redonda

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu; el presidente Gustavo Petro; y el mandatario estadounidense, Donald Trump. Foto: Archivo Particular

Dos años se cumplen este martes del ataque de Hamás a Israel y de la posterior ofensiva que el gobierno de Benjamín Netanyahu desplegó sobre territorios palestinos. Mientras el Estados Unidos de Donald Trump propuso un plan de paz para Gaza que dejó varias dudas, en Colombia, el presidente Gustavo Petro ha llamado a la ciudadanía a manifestarse y salir a las calles.

Se trataría de una movida que tiene tintes electorales, una apuesta para enfocarse en la política exterior como parte de su discurso para 2026. En medio de eso, también ha elevado el tono contra la Casa Blanca, con la que mantiene amplias distancias en lo ideológico, y desde varios sectores le cuestionan sus declaraciones, pidiéndole, además, que se pronuncie frente a las expresiones violentas y la estigmatización.

En La Mesa Redonda hablamos sobre lo que el gobierno Petro ha dicho sobre el genocidio en Gaza y las repercusiones que ha tenido en su gabinete las tensiones crecientes con la administración Trump.

