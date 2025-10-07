Logo El Espectador
Petro se va de lleno contra Israel y Trump da ultimátum a Hamás: La Mesa Redonda

Las tensiones entre Colombia, Estados Unidos e Israel van en aumento y han provocado fuertes repercusiones en el gabinete del presidente Gustavo Petro, quien sale nuevamente a las calles para rechazar el genocidio en Palestina. De este tema hablamos en #LaMesaRedonda.

Redacción Política
07 de octubre de 2025 - 08:15 p. m.
El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu; el presidente Gustavo Petro; y el mandatario estadounidense, Donald Trump.
Foto: Archivo Particular
Dos años se cumplen este martes del ataque de Hamás a Israel y de la posterior ofensiva que el gobierno de Benjamín Netanyahu desplegó sobre territorios palestinos. Mientras el Estados Unidos de Donald Trump propuso un plan de paz para Gaza que dejó varias dudas, en Colombia, el presidente Gustavo Petro ha llamado a la ciudadanía a manifestarse y salir a las calles.

Se trataría de una movida que tiene tintes electorales, una apuesta para enfocarse en la política exterior como parte de su discurso para 2026. En medio de eso, también ha elevado el tono contra la Casa Blanca, con la que mantiene amplias distancias en lo ideológico, y desde varios sectores le cuestionan sus declaraciones, pidiéndole, además, que se pronuncie frente a las expresiones violentas y la estigmatización.

En La Mesa Redonda hablamos sobre lo que el gobierno Petro ha dicho sobre el genocidio en Gaza y las repercusiones que ha tenido en su gabinete las tensiones crecientes con la administración Trump.

👁‍🗨 Conozca cómo votan los senadores y representantes a la Cámara en ‘Congreso a la mano’.

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en los temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; dcristancho@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com ; lbotero@elespectador.com o lperalta@elespectador.com.

Por Redacción Política

