Estos son los congresistas a los que Cifras y Conceptos designó como los mejores

El panel de opinión de Cifras y Conceptos publicó el ranking de los mejores congresistas durante la última legislatura (julio de 2024 a junio de 2025). Con una muestra de 1.591 encuestas, el Senado presentó una igualdad de entre Iván Cepeda (Pacto Histórico) y Angélica Lozano mientras en la Cámara la paridad se presentó entre Jennifer Pedraza (Dignidad) y Catherine Juvinao (Verde).

En un año en el que las tensiones entre el Legislativo y el Ejecutivo se escalaron, fueron los parlamentarios de oposición los que lideraron la opinión nacional. Sin embargo, Iván Cepeda lideró el panel con 12 % de la opinión, siendo una figura destacada por la mesura y la búsqueda de la conciliación. Su imagen subió considerablemente en medio del juicio contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, en el que es acreditado como víctima y en donde logró una condena en primera instancia contra el exmandatario.

En el caso de Lozano, la senadora sentó postura en iniciativas clave como reforma pensional y el Presupuesto General del 2025, del que advirtió, estaba desfinanciado. Sin embargo, su protagonismo incrementó tras recibir la reforma laboral en la Comisión Cuarta, de la que era presidenta, logrando los acuerdos necesarios para la aprobación de esta ley en tiempo récord y que ya había sido hundida en la Comisión Séptima. Al igual que Cepeda, también obtuvo 12 % de acogida en la encuesta.

Asimismo, en la Cámara Alta también fue destacada Paloma Valencia (Centro Democrático), quien tuvo la favorabilidad del 11 % de consultados. Su papel como vocera de la bancada uribista, así como su labor desde la oposición le posicionó en el tercer lugar. Su compañero de bancada, Miguel Uribe Turbay, fue ubicado en el cuarto lugar del ranking (10 %), además de recibir un homenaje por parte del panel. La quinta casilla del Senado la ocupó María José Pizarro (Pacto Histórico) con 8 % de la opinión.

En cuanto a la Cámara de Representantes, el bloque independiente y de oposición lideró la votación. Jennifer Pedraza y Catherine Juvinao obtuvieron 11 % de la valoración, cada una, siendo las únicas congresistas de esta corporación que llegaron al doble dígito.

Las dos parlamentarias lideraron oposición a diversos movimientos del Gobierno como los vicios de trámite advertidos en la reforma pensional y la reforma a la salud. Además, Pedraza lideró el arranque de la reforma a los artículos 86 y 87 de a la ley 30 de educación que ya pasó su segundo debate. Esta iniciativa fue a la que se adhirió el Ministerio de Educación y que llegará a la Cámara de Representantes.

Entre tanto, Juvinao ha destacado por su autoría en la reforma al Icetex, así como sus numerosas denuncias sobre la crisis en el sistema de salud y los controvertidos artículos en la reforma de este sistema, propiamente los vicios en la reforma pensional, así como las denuncias sobre irregularidades dentro del gabinete.

Con un 7 % de la valoración quedó Andrés Forero (Centro Democrático), quien se posicionó en la tercera casilla. Sus denuncias sobre el sistema de salud han sido el eje clave para su opinión favorable y que le tienen hoy con la chance de pasar al Senado a partir de 2026. Katherine Miranda (Verde), María Fernanda Carrascal (Pacto Histórico) y Daniel Carvalho ocuparon las casillas siguientes con una igualdad de 6 % en la valoración.

Los mejores senadores

Iván Cepeda - 12 %

Angélica Lozano - 12 %

Paloma Valencia - 11 %

Miguel Uribe Turbay - 10 %

María José Pizarro - 8 %

Ariel Ávila - 7 %

Efraín Cepeda - 6 %

María Fernanda Cabal - 4 %

Aida Avella - 4 %

Jonathan Pulido ‘Jotape’ - 3 %

Wilson Arias - 2 %

Andrea Padilla - 2 %

Clara López - 2 %

Los mejores representantes

Jennifer Pedraza - 11 %

Catherine Juvinao - 11 %

Andrés Forero - 7 %

Katherine Miranda - 6 %

María Fernanda Carrascal - 6 %

Daniel Carvalho - 6 %

Juan Carlos Losaza - 4 %

Martha Alfonso - 3 %

Julia Miranda - 2 %

Hernán Cadavid - 2 %

Alirio Uribe - 2 %

Carolina Giraldo - 2 %

Alfredo Mondragón - 2 %

