“Uribe es un actor político, y nosotros también lo somos”: Cepeda sobre su campaña

El senador y precandidato Iván Cepeda aseguró que “no soy el candidato del presidente (Gustavo Petro)” y pidió unidad en el progresismo.
Su nombre ya estaba en el abanico de presidenciables. ¿Cómo se decidió finalmente?
Fue una decisión que fue surgiendo en el tiempo y que en un primer momento no tenía forma, ni siquiera la consideraba como opción, pero fue a través de distintos momentos que llegué a la convicción de que iba a ser muy difícil eludir esa posibilidad. Y luego, como lo dije en su momento, hice un listado de las condiciones necesarias para tomar la decisión. Evalué cada una de ellas y al final llegué a la conclusión de que se reunían.
¿Cuáles son esas...
