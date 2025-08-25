No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
No, gracias
Publicidad

Home

Política
Elecciones 2026
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

“Uribe es un actor político, y nosotros también lo somos”: Cepeda sobre su campaña

El senador Iván Cepeda, ahora precandidato por el Pacto Histórico del presidente Gustavo Petro, aseguró que su aspiración goza de independencia. También dijo que tiene todo el derecho de entrar en la contienda electoral, así como lo ha hecho el expresidente Álvaro Uribe pese a su condena. Advirtió que mantendría la relación con Venezuela y que seguiría la línea del actual Gobierno frente a Estados Unidos.

Laura C. Peralta Giraldo
Laura C. Peralta Giraldo
25 de agosto de 2025 - 11:03 a. m.
El senador y precandidato Iván Cepeda aseguró que “no soy el candidato del presidente (Gustavo Petro)” y pidió unidad en el progresismo.
El senador y precandidato Iván Cepeda aseguró que “no soy el candidato del presidente (Gustavo Petro)” y pidió unidad en el progresismo.
Foto: El Espectador

Su nombre ya estaba en el abanico de presidenciables. ¿Cómo se decidió finalmente?

Fue una decisión que fue surgiendo en el tiempo y que en un primer momento no tenía forma, ni siquiera la consideraba como opción, pero fue a través de distintos momentos que llegué a la convicción de que iba a ser muy difícil eludir esa posibilidad. Y luego, como lo dije en su momento, hice un listado de las condiciones necesarias para tomar la decisión. Evalué cada una de ellas y al final llegué a la conclusión de que se reunían.

¿Cuáles son esas...

Laura C. Peralta Giraldo

Por Laura C. Peralta Giraldo

Periodista con enfoque de género y con interés en temas sociales, políticos y de paz. @LauraPeraltaGlperalta@elespectador.com
Conoce más

Temas recomendados:

Política

noticias

Colombia hoy

Noticias de hoy

Noticias de política

Iván Cepeda

Gustavo Petro

Álvaro Uribe

Elecciones 2026

Estados Unidos

Israel

Venezela

Pacto Histórico

Polo Democrático

PremiumEE

 

ERWIN JIMENES(18151)Hace 8 minutos
Excelente persona..buen candidato .
Carlos Saavedra(24349)Hace 20 minutos
Ivan Cepeda Castro es un ser humano decente, inteligente y comprometido con las causas sociales, al tiempo que entiende el valor de lo privado. Condiciones de las que carecen muchas personas en la política. Hay que estar atento a la crispación y turbulencia que generarán -en una revoltura de medias mentiras y medias verdades- quienes lo antagonizan.
Celyceron(11609)Hace 21 minutos
Bienvenido a la consulta, señor Cepeda. Veo en usted una persona honorable y con muy buenos argumentos para hacer campaña.
Ivan Vasquez ospina(24417)Hace 26 minutos
No aparece, en el horizonte, mejor candidato a la presidencia por el progresismo, que el señor Iván Cepeda. Serio, respetuoso, conocedor del país, preparado y con los pies sobre la tierra. Ese es!
micorriza(d243q)Hace 36 minutos
En las próximas elecciones, hay que cambiar el congreso, elegir legisladores que trabajen para los ciudadanos que los votan, no como estos prepagos de la "oposición" que trabajan para las grandes corporaciones que los patrocinan...
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.
Aceptar