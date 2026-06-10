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Política
10 de junio de 2026 - 01:00 p. m.

“Iván Cepeda es la antítesis de Petro en términos de formas”: Carlos Carrillo

En diálogo con El Espectador, el exdirector de la UNGRD, que renunció a su cargo para sumarse a la campaña de Iván Cepeda, habló sobre la apuesta de este candidato para remontar en segunda vuelta, el impacto de los mensajes del presidente Petro en la campaña y lo que viene para su futuro político.

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David Efrén Ortega

David Efrén Ortega

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