Petrismo movió 2,7 millones de votos y eligió a Cepeda como ficha para el frente amplio

Iván Cepeda ganó la consulta de la izquierda e irá al frente amplio de Petro Foto: Óscar Pérez

En una jornada de poco más de ocho horas que no estuvo exenta de polémica, la izquierda que respalda el proyecto político de Gustavo Petro remató su primera estrategia de cara a la apuesta de retener el poder en la Casa de Nariño y sumar mayorías en el Capitolio hasta 2030. Cerca de 2,7 millones de partidarios de este sector asistieron a las urnas en una elección considerada fría y, además de elegir a su primera ficha presidencial y ordenar las listas al Congreso, calibraron un termómetro electoral que ahora analizan con lupa en las demás...