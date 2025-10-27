Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Política
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

Petrismo movió 2,7 millones de votos y eligió a Cepeda como ficha para el frente amplio

Iván Cepeda se consolidó como el candidato del Pacto Histórico y del presidente Gustavo Petro para jugar en una consulta ampliada con sectores de centro y partidos tradicionales el próximo 8 de marzo. Los datos de la contienda reflejaron el punto de partida de la izquierda y el número de votos que deberán tener en cuenta todos los que aspiren a figurar en la primera vuelta.

David Efrén Ortega
David Efrén Ortega
27 de octubre de 2025 - 02:17 a. m.
Iván Cepeda ganó la consulta de la izquierda e irá al frente amplio de Petro
Iván Cepeda ganó la consulta de la izquierda e irá al frente amplio de Petro
Foto: Óscar Pérez

En una jornada de poco más de ocho horas que no estuvo exenta de polémica, la izquierda que respalda el proyecto político de Gustavo Petro remató su primera estrategia de cara a la apuesta de retener el poder en la Casa de Nariño y sumar mayorías en el Capitolio hasta 2030. Cerca de 2,7 millones de partidarios de este sector asistieron a las urnas en una elección considerada fría y, además de elegir a su primera ficha presidencial y ordenar las listas al Congreso, calibraron un termómetro electoral que ahora analizan con lupa en las demás...

David Efrén Ortega

Por David Efrén Ortega

Periodista de la Universidad Javeriana. Tiene experiencia en el cubrimiento de política, paz y memoria. Premio CPB en la categoría de Medios Digitales.@davidortegasodortega@elespectador.com
Conoce más

Temas recomendados:

Iván Cepeda

Consulta

Elecciones

Gustavo Petro

Frente amplio

Pacto histórico

Política

noticias

Colombia hoy

Noticias de hoy

Noticias de política

Petrismo

Registraduría

Elecciones 2026

Votos del Pacto Histórico

PremiumEE

Carolina Corcho

 

UnaVezMás (22193)Hace 6 minutos
Vamos Uribista, dí lo tuyo! Jajajajaja
Michael Myers(apgw0)Hace 16 minutos
Que novedoso. Un sistema de sub presidente elegido mediante el mecanismo ya conocido (y fracasado) en el cual, el jefe dice pir quien hay que votar. El camarada marquetalio parte con la ventaja de la chequera estatal y los medios de propaganda ..
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.