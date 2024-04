“No son ataques o distanciamiento con el Gobierno”: Cepeda por comentario de Constituyente

Senador de la República Foto: Mauricio Alvarado Lozada

El senador del Pacto Histórico Iván Cepeda se refirió al pronunciamiento que hizo este viernes 26 de abril, en el que cuestionó la gestión del gobierno del presidente Gustavo Petro y dijo no estar de acuerdo con convocar una Asamblea Nacional Constituyente.

En el mensaje, publicado en su cuenta de X, dijo que su comentario no se trata de ataques o distanciamientos al Gobierno Nacional ni que respondían a una aspiración presidencial.

“Mis posiciones sobre el Acuerdo Nacional, Asamblea Constituyente y la necesidad de dialogar no son nuevas. Siempre las he sostenido en privado y en público. No son “ataques” al o “distanciamientos” con el Gobierno. Mucho menos parte de una incipiente campaña electoral. No tengo aspiraciones presidenciales. Simplemente, son lo que son: convicciones que expreso para que le vaya bien a este país”, dijo el congresista en su cuenta de X.

El trino hace referencia al comentario que lanzó en medio de un conversatorio sobre paz y seguridad, convocado por el partido En Marcha, al que también asistieron el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, y el exministro Alejandro Gaviria.

“Si hay alguna crítica que yo creo que es válida para el Gobierno actual (...) es que no ha sido lo suficientemente perseverante en lograr ese acuerdo”, señaló el senador haciendo referencia a una alianza de todos los sectores políticos para atender los principales problemas del país. Agregó que ese es un problema que se da a pesar de que el presidente Petro ordenó hacer el acuerdo: “Por qué nos pusimos Pacto Histórico si no es para eso”.

Sobre la Asamblea Nacional Constituyente, una idea que ha venido retomando el presidente Petro en los últimos días, dijo no estar de acuerdo: “La idea de una Asamblea Constituyente, yo no estoy de acuerdo con que estemos para eso hoy, pero sí de concertar lo básico”.

