Iván Cepeda propone plan para proteger vida de líderes sociales y excombatientes

Iván Cepeda es senador del Polo Democrático.

Iván Cepeda, senador del Polo Democrático, propone que el presidente electo Gustavo Petro adopte una serie de medidas para proteger la vida de líderes sociales, campesinos y excombatientes en los territorios, poblaciones que han sido históricamente estigmatizados y asesinados, y que desde la firma del Acuerdo de Paz entre el Estado colombiano y las Farc (2016), viene creciendo la tasa de estos homicidios. Tan solo este año, según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), van 49 masacres y 96 líderes sociales asesinados.

Cepeda, que hizo parte de la coalición del Pacto Histórico que impulsó la candidatura de Gustavo Petro, tiene confianza en que el nuevo gobierno se enfocará en aplicar herramientas para resolver de fondo estos crímenes. “El próximo gobierno no va a tener una actitud omisiva y contemplativa frente a los asesinatos sistemáticos de líderes, lideresas sociales y excombatientes. Un fenómeno que atenta gravemente contra las comunidades en muchas partes del país y que se ha convertido durante el gobierno del presidente Duque, lamentablemente en un hecho normal”, aseguró el congresista.

En ese sentido, explicó que un plan serio que ataque el fenómeno de estos asesinatos sistematizados debe aplicar, por ejemplo, todas las recomendaciones hechas por organismos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, y la misión de la ONU encargada de observar el proceso de paz.

Aunque no profundizó en el desarrollo de dicho plan, Cepeda agregó que el gobierno que se posesiona el próximo 7 de agosto debe fijar una estrategia de presencia y observancia en los municipios de mayor intensidad y frecuencia de los asesinatos. “Esto significaría combinar, de manera escalonada, la presencia del Estado, no solo militar y policial, con la de organismos internacionales y organizaciones de la sociedad civil, misiones humanitarias, consejos de seguridad y audiencias de las comisiones de Paz y de Derechos Humanos del Congreso”, comunicó. Esta, sin embargo, no es una consideración nueva, sino la recapitulación de algo los sectores de centro izquierda vienen diciendo años atrás, como respuesta a los problemas de zonas con violencia y e ineficacia estatal.

El senador del Polo Democrático también dijo que deben buscarse mecanismos para exigirle a la Fiscalía resultados más eficaces que enfrenten con mayor contundencia la impunidad judicial que existe de estos casos. “Esto no solamente tiene que ver con la investigación sobre autores materiales de estos crímenes, sino con el desmantelamiento de organizaciones criminales que estén atentando contra la vida de quienes protegen a las comunidades y defienden la paz”, indicó.

“En el nuevo gobierno sí habrá política para implementar Acuerdo de Paz: se acabará actitud contemplativa frente a asesinatos de excombatientes y líderes sociales; se castigará el robo de recursos de la Paz; aumentarán esos recursos e implementación del Acuerdo”, concluyó Iván Cepeda.

