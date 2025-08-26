La izquierda de Petro entró en 24 horas claves para una “depuración” hacia su consulta

Los precandidatos del Pacto Histórico se medirán en las urnas el próximo 26 de octubre. Foto: Agencia EFE

Las entrañas de la izquierda más cercana al presidente Gustavo Petro, que busca otra victoria para que su proyecto continúe en la Casa de Nariño después del 7 de agosto de 2026, se remueven en los momentos previos a la consulta del 26 de octubre. Una persona cercana al mismo mandatario, y que ha tenido guiños palaciegos, podría quedar por fuera de la primera medición en las urnas del progresismo.

Es casi un hecho que el exalcalde de Medellín Daniel Quintero puede dar un paso al costado por los ruidos que genera su presencia en la izquierda,...