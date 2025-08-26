No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
No, gracias
Publicidad

Home

Política
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

La izquierda de Petro entró en 24 horas claves para una “depuración” hacia su consulta

Los ruidos alrededor de la precandidatura de Daniel Quintero podrían derivar en una figura menos para el tarjetón del 26 de octubre. Con la llegada de Iván Cepeda al tablero electoral, los llamados de unidad cambiarían el panorama para el frente amplio en marzo.

Redacción Política
26 de agosto de 2025 - 01:15 a. m.
Los precandidatos del Pacto Histórico se medirán en las urnas el próximo 26 de octubre.
Los precandidatos del Pacto Histórico se medirán en las urnas el próximo 26 de octubre.
Foto: Agencia EFE

Las entrañas de la izquierda más cercana al presidente Gustavo Petro, que busca otra victoria para que su proyecto continúe en la Casa de Nariño después del 7 de agosto de 2026, se remueven en los momentos previos a la consulta del 26 de octubre. Una persona cercana al mismo mandatario, y que ha tenido guiños palaciegos, podría quedar por fuera de la primera medición en las urnas del progresismo.

Es casi un hecho que el exalcalde de Medellín Daniel Quintero puede dar un paso al costado por los ruidos que genera su presencia en la izquierda,...

Por Redacción Política

Conoce más

Temas recomendados:

Política

noticias

Colombia hoy

Noticias de hoy

Noticias de política

Iván Cepeda

Daniel Quintero

Gustavo Petro

Pacto Histórico

PremiumEE

 

William Velasco velez(16260)Hace 13 minutos
Los mamertos posando y discutiendo como destruyen a Colombia
William Velasco velez(16260)Hace 13 minutos
Los mamertos posando y discutiendo como destruyen a Colombia
William Velasco velez(16260)Hace 13 minutos
Los mamertos posando y discutiendo como destruyen a Colombia
William Velasco velez(16260)Hace 13 minutos
Los mamertos posando y discutiendo como destruyen a Colombia
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.
Aceptar