Iván Duque cuatro años después: promesas y cumplimientos

Presidente de Colombia da su último discurso como jefe de Estado, e instala la legislatura 2022-2026 del Congreso. Foto: Carlos Rosas - Óscar Pérez

Al presidente Iván Duque le queda una semana exacta de administración y en el papel quedarán muchas de las promesas con las que llegó en 2018 al poder. Antes del Plan de Desarrollo hubo más de 208 propuestas que movieron a los colombianos a votar por él. El Espectador escogió las más importantes en los principales rubros del país y consultó a expertos y académicos sobre su cumplimiento. Este es el balance que deja el cuatrienio Duque y que juzgará la historia. La paz es un capítulo aparte.

SEGURIDAD

Fortalecer la capacidad de la Fuerza Pública (a medias). Modernización de las fuerzas de tarea y fortalecimiento de la policía rural y ambiental (cumplimiento). Prohibición del narcotráfico como delito conexo al delito político (cumplimiento). Reordenamiento de los aparatos de inteligencia (a medias). Fortalecimiento de la justicia penal militar, instrucción en derechos humanos y ley del veterano (a medias). Obligatoriedad de la erradicación de cultivos ilícitos (cumplimiento).

Una de las banderas de Duque fue la seguridad y el fortalecimiento en la Fuerza Pública. Se desmontó el enfoque de unas fuerzas para el posconflicto y se volvió a la lucha contra el terrorismo. Expertos señalan que hubo voluntad de modernizar y fortalecer las Fuerzas Militares y de Policía, pero no con los suficientes recursos para ello.

>Lea más sobre el Congreso, el Gobierno Petro y otras noticias del mundo político

JUSTICIA

Digitalización y automatización de la Rama Judicial (se cumplió). Unificación de lineamientos y jurisprudencia de las altas cortes (no se cumplió). Reforzar la acción de tutela y limitarla en áreas donde hay otros mecanismos (no se cumplió). Remoción de facultades nominativas y electorales de las altas cortes (no se cumplió). Cadena perpetua para violadores de menores (a medias).

El Gobierno implementó una de las grandes reformas de la Rama con la acogida de la virtualidad. Esto fue impulsado por la pandemia, que llevó al presidente Duque a emitir un decreto para acoger la tecnología en la justicia. Luego fue convertido en ley por el Congreso. Hubo otras reformas que no se cumplieron, porque nunca se llevaron los proyectos al Congreso. La cadena perpetua se logró aprobar, pero fue tumbada por la Corte Constitucional.

POLÍTICA

Campañas electorales legislativas serán financiadas por el Estado, lista cerrada, devolución de recursos si no se pasa el umbral y pérdida de personería ante gastos superiores al tope (no se cumplió). No repetición en cargos colegiados por más de tres períodos (no se cumplió). Campañas presidenciales financiadas por el Estado y devolución de recursos en casos de no superar el umbral (no se cumplió).

Campañas a gobernaciones y alcaldías financiadas por personas naturales (no se cumplió). Los altos cargos (ministros, magistrados y embajadores) serán confirmados por el Congreso (no se cumplió). Eliminaremos la mermelada (no se cumplió). Muchas de las propuestas debían ser presentadas en una reforma política que fue tramitada en el primer año, pero la falta de capital político la hundió. Además, el poco manejo parlamentario fue el que llevó a que se reactivara lo que se conocía popularmente como mermelada. En un primer momento se intentó cambiar la relación entre Ejecutivo y Legislativo, pero el hundimiento de reformas aceitó la maquinaria.

TECNOLOGÍA

Acceso a la internet móvil para el 70 % de los colombianos, adopción temprana de la tecnología 5G (a medias). Creación de una estrategia integral de lucha contra la piratería y el cibercrimen (a medias). El país habría alcanzado una cobertura de cerca del 70 % en internet móvil y un gran impulso de esta acción vino por la pandemia. Por otro lado, la adopción de las tecnologías 5G fue mínima. Hasta ahora algunas empresas de telefonía desarrollan los pilotos. Se ha avanzado en temas de lucha contra la piratería y el cibercrimen.

TRANSPARENCIA Y GASTO PÚBLICO

Contratación directa limitada y de aplicación estricta. Uso de “blockchain” para contrataciones menores (no se cumplió). Mecanismos de denuncia sobre actos de corrupción a través de líneas telefónicas y redes sociales (se cumplió). Ley para regular el cabildeo y crear un registro para estas actividades (no se cumplió).

Miembros de cuerpos legislativos solo podrán acceder a despachos bajo comunicación pública (no se cumplió). Creación de unidad de eficiencia presupuestal (no se cumplió). Reordenamiento de la administración del Estado y profesionalización y formalización del aparato estatal (no se cumplió). Unificación de sistemas de información (a medias).

Independencia de organismos de control y limitante para que no puedan aspirar en cuatro años a cargo de elección popular (no se cumplió). Superintendencias y comisiones de regulación tendrán independencia política y presupuesta (a medias). Racionalización del gasto público y transparencia (a medias).

Medidas ejemplarizantes en contra del contrabando, dumping y demás (se avanzó). Transparencia desde el Gobierno con gabinete de cuatro años, presentación rigurosa de la agenda, rendición constante de cuentas (a medias). Aunque fue uno de los temas reiterativos en campaña, gran parte de las propuestas no se cumplieron o quedaron a medias. No se limitó la contratación directa y hasta se abusó de ella debido a la pandemia. La falta de gobernabilidad en el Congreso también llevó a que muchas de las reformas de transparencia se hundieran. Hubo avances en el fortalecimiento de las superintendencias.

POLÍTICA INTERNACIONAL

Tendremos un servicio exterior profesional, alejado del clientelismo (no se cumplió). Diplomacia sustentada en política de Estado, pero no seremos indiferentes a los abusos de los gobiernos (cumplió). Modernización de la carrera diplomática y fortalecimiento del servicio consular (no se cumplió).

En un principio, el gobierno Duque comenzó con fuerza la intención de hacer el servicio diplomático más profesional. Se puso la meta de que el 50 % iba a ser de carrera. Este primer impulso vino liderado por Carlos Holmes Trujillo, pero los cambios en la Cancillería lo frenaron. Después de llegar a casi el 30 % del servicio diplomático profesional, esta cifra retrocedió a casi el 20 %, el mínimo por ley. Uno de los elementos en que sí hubo claro cumplimiento fue el tema Venezuela. Desde el principio, la política internacional se articuló sobre este eje y pasará a la historia la frase de “tiene las horas contadas”, refiriéndose a Nicolás Maduro.

EDUCACIÓN

Profesores con estudios de alto nivel; incentivos de reconocimiento y recompensas enfocadas en la capacitación (se cumplió). Creación de un fondo para maestrías en el exterior para los docentes –Ser Profe Paga– (se cumplió). Jornada única para todos (no se cumplió). Cambios en los pagos de cuota del Icetex y condonaciones parciales de los créditos (se cumplió).

Establecimiento de un vehículo financiero para fortalecer la universidad pública (a medias). Creación de escuelas de familia (se cumplió). Fue uno de los que más tuvo cumplimiento. Hubo fomento a programas de capacitación de directivos y docentes, aunque algunos se frenaron por la pandemia. También hubo aumento de sueldos y creación de bonificaciones. Una de las grandes deudas en este apartado es la jornada única. Por otro lado, la contingencia sirvió para fortalecer la universidad pública con matrícula cero. Se llevaron a cabo algunas reformas en el Icetex que incluyen que los deudores paguen conforme a los ingresos y no a montos fijos.

SALUD

Financiar el déficit del sistema, garantizar el flujo de recursos a menos de 90 días, sanción a las EPS, acuerdo de punto final e implementación de prácticas antisoborno (a medias). La administración hospitalaria estará en manos de profesionales serios, escogidos por méritos y evaluados con regularidad (no se cumplió). Remuneración de las EPS por calidad (no se cumplió).

Muchas de las propuestas se quedaron en una reforma a la salud presentada por Cambio Radical, que no tuvo trámite. Un avance importante en la financiación del sistema fue el acuerdo de punto final para asumir el pasivo con las IPS. El tema de salud también pasó por una pandemia que llevó a cambiar el enfoque y los esfuerzos a ampliación de la capacidad de unidades de cuidados intensivos, vacunación y otros ítems.

INFRAESTRUCTURA

Creación de 1.400 centros Sacudete (salud, cultura, deporte, tecnología y emprendimiento) (a medias). Nuevas fuentes de financiación para proyectos de infraestructura: valorización por la ejecución de obras, titularización de baldíos de predios grandes a cambio de impuestos, inversión extranjera y optimización los recursos de la infraestructura de transporte nacional (se cumplió).

Concluir todas las obras de infraestructura planificadas y en curso (a medias). Impulsaremos la ingeniería nacional con mecanismos de control y transparencia (se cumplió). La infraestructura se movió con las asociaciones público privadas (APP). Hubo una ejecución de las metas físicas de los planes de desarrollo propuestos en infraestructura superior al 80 %. Aunque se privilegiaron las concesiones con inversiones internacionales, expertos aseguran que hubo participación colombiana a nivel de ingeniería.

DEPORTE

Expansión de la oferta competitiva para estimular la profesionalización de los talentos deportivos con la ayuda del sector privado (cumplió). Triplicar las medallas y los reconocimientos internacionales (a medias).

El tema deportivo fue uno de los grandes fuertes. Durante el cuatrienio se destinaron cerca de $2,4 billones para el sector. El gran legado Duque en el sector fue la creación del Ministerio del Deporte y la implementación, por primera vez en la historia, de una política pública al respecto. Por otro lado, hubo una disminución de medallas en eventos como los olímpicos de Tokio 2020, pero hubo aumento en medallas en otros certámenes, como los Paralímpicos.

AGRO

Al menos el 50 % del presupuesto agrícola se invertirá en la provisión de bienes públicos como distritos de riego, vías e infraestructura digital, con ayudas de APP (a medias). Modernización y tecnificación del Ministerio de Agricultura (a medias). Transformación del campo con articulación de la agroindustria y los pequeños productores, seguridad jurídica de inversión, modernización del campo: agricultura climáticamente inteligente (a medias).

Creación de bancos de tierras y expansión anticipada de redes de servicio público (a medias). En el tema agro hubo algunos avances, pero se puede catalogar como cumplimiento parcial en general. En cuanto a avances de servicios públicos, conocedores dicen que “no hubo un amplio cumplimiento”. La operación de cadenas de valor se vio afectada por el cierre de los departamentos por la pandemia. El tema de bancos de tierras se vio afectado ante la postura de desacelerar la implementación del Acuerdo de Paz.

ECONOMÍA

Simplificación del sistema tributario, menos impuestos a las empresas, menos exenciones y mayor certidumbre para la regla fiscal (a medias). Impulso a la factura electrónica (se cumplió).

Crecimiento sostenible de la economía con base en la inversión, exportaciones y consumo robusto (no se cumplió). Expansión de la clase media y reducción de la pobreza (no se cumplió). Reforma pensional (no se cumplió). Desregulación del país mediante simplificación normativa. Diferenciación de cargas impositivas entre empresas y privilegio a la formalización (a medias).

Generación de empleos formales mediante economía dinámica a través de la innovación social, tecnología, ciencia y economía social. Enganche temprano mediante facilidades al primer empleo (a medias). La economía debe entenderse desde la pandemia, pero la generación de empleos ha sido uno de los puntos flacos de Duque. Con el Covid, el enfoque fue recuperar los empleos perdidos. En impuestos, hubo una simplificación en la tributación, aunque se dio una complejidad al establecer distintas categorías. Se crearon beneficios que después tuvieron que desmontarse y obligaron a una última reforma tributaria.

MUJERES

Equidad para la mujer con políticas dentro del Plan de Desarrollo, prevención de la violencia de género, salud, protección de derechos humanos, apoyo en campos científicos, matemáticos y de investigación, desarrollo empresarial e indicadores propios (a medias). Equidad para la mujer con énfasis en oportunidades laborales, enfoque en la mujer rural e impulso del empoderamiento de esta frente al uso de la tierra (a medias).

Entre los elementos positivos estuvo la inclusión en el Plan de Desarrollo de varias políticas, como el trazador presupuestal. Hubo una búsqueda del empoderamiento económico de la mujer, pero su enfoque estuvo en la mujer empresaria de clase media y no la mujer rural. También se vio un rezago en la pandemia para atender el desempleo femenino. Se hizo un importante trabajo en la visibilización de violencias. No se cumplió la promesa de paridad en el gabinete.

MEDIO AMBIENTE

Biodiversidad y agua como activos estratégicos de la nación, cuya protección estará a cargo de la Fuerza de Reacción Integral Ambiental (se cumplió). Regular las consultas populares a través de un proyecto de ley (no se cumplió). Renovación de la institucionalidad ambiental (CAR) y mayor asignación de presupuesto para prevención, protección, monitoreo y mitigación del daño ambiental (a medias).

Mayor gestión de residuos, reducción de la huella de carbono y aprovechamiento de los mercados de emisiones de carbono (a medias). Desarrollo minero-energético con estándares de responsabilidad ambiental. Actividades productivas con compromiso del agua, conservación de páramos, reducción del cambio climático y calidad del aire (se cumplió).

Algunos resultados fueron buenos, como el Sistema Nacional de Áreas Protegidas. La reforma a las CAR fue una de las que no pasaron en el Congreso. Se intentó una mejoría en la gestión de residuos y compromisos para reducir la huella de carbono con miras a 2030 y 2050, pero hubo retrasos en el aprovechamiento de los mercados de emisiones de carbono. La lucha contra la deforestación también tuvo saldos en rojo.

POBLACIONES ÉTNICAS

Poblaciones afrodescendientes y pueblos indígenas tendrán acompañamiento especial, que incluye la creación del museo nacional de la diversidad étnica, matriculatón de menores fuera del sistema escolar, enfoque étnico en el PAE, modelos de educación flexible, incremento en recursos para las universidades públicas regionales, asignación de becas, etc. (a medias).

En el tema de poblaciones étnicas se destacó que el tema cultural ha ido avanzando como elemento transversal. También hay un mayor acceso de recursos a nivel regional para las universidades, en gran parte incentivado por la pandemia, pero no serían suficientes. También hubo avances en la cobertura y gratuidad de la educación. Sin embargo, aún se mantienen deudas históricas como la no reglamentación de la Ley 70, que data de 1993.

TURISMO

Arcoíris turístico (ecoturismo, playa, cultural, salud, inversión, romántico y cuidado) (cumplió). El turismo fue uno de los sectores que más atención tuvo por parte de Duque. Anato reconoce que implantó la estrategia del “arcoíris turístico”. También resaltan que durante la pandemia fue uno de los sectores que fueron atendidos con ayudas del PAEF a las agencias, reducción del IVA en tiquetes aéreos y más.

VIVIENDA

Expansión de la cobertura de servicios públicos y sociales en zonas remotas y marginales hasta alcanzar el 70 % en hogares rurales (a medias). Fortalecimiento de la Prosperidad Social para acompañar los proyectos de vivienda en todo el país (no evidenciable).

Consolidación de zonas verdes y pulmones urbanos estandarizados que incluyen una nueva agenda de vivienda: subsidios a los más vulnerables, incentivos a la segunda vivienda, titulación masiva y materias primas de alta calidad (a medias). Se reconoce aumento en temas de acueducto y alcantarillado, aunque aún hay un gran rezago debido a que “no llegan los servicios, y menos a las viviendas”. Expertos señalan que era ambicioso plantear un acompañamiento de Prosperidad Social, pero no ocurrió. El tema de los subsidios fue importante, pero no hubo claridad sobre quién accedía a estos.