El expresidente Iván Duque mostró su faceta de DJ

Iván Duque, expresidente, en su faceta de DJ. Foto: Instagram Iván Duque

Una vez más Iván Duque mostró su gusto por la música, esta vez mostrando su faceta como DJ. El expresidente publicó en sus redes sociales una fotografía en la que se le ve con una camiseta de The Rolling Stones, audífonos y frente a una consola con dos mezcladores.

“Siempre es un gusto disfrutar de la música, mezclar y encontrarnos con la posibilidad de crear”, escribió el exmandatario, quien ya había hablado de este gusto con Eva Rey en su programa “Desnúdate con Eva”. En marzo de este año, le comentó que se estaba alejando de la política para acercarse a la música.

“Estoy intentando aprender a producir música. Tengo mis guitarras, de las que disfruto mucho y estoy empezando a hacer producción mezclando. Me gustaría aprender, no solo volver a tocar los instrumentos que me gustan, sino empezar a mezclar géneros y trabajar con productores. Conocer un poco más de esa industria que me apasiona”, afirmó Duque.

El gusto por la música no es nuevo, al expresidente se le vio en múltiples ocasiones tocando guitarra, cantando y bailando, incluso causándole problemas. En 2018, Santiago Sarabia, guitarrista de Monsieur Periné, reclamó a través de redes sociales que el entonces presidente Iván Duque subiera al escenario del VII Mompox Jazz Festival y “agarrara mi guitarra bruscamente y sin permiso”.

