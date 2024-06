Duque insistió en su propuesta de una alianza republicana “por encima de los partidos”

El expresidente de Colombia Iván Duque. Foto: EFE - Elvis González

El expresidente Iván Duque volvió a proponer una “alianza nacional republicana” para las elecciones del 2026. Este ya había explicado que esperaba que todos aquellos que buscaran la presidencia salieran “de una vez a la palestra” y concertaran un mecanismo de consulta para “la unificación de quien puede representar una verdadera alternativa”.

La Alianza Nacional Republicana que he propuesto al país no puede ser una alianza contra una persona, sino que debe ser una alianza por la democracia, por la institucionalidad y por encima de los partidos, con el fin de restaurar la moral y la integridad plena de Colombia. pic.twitter.com/wd0fv5POq1 — Iván Duque 🇨🇴 (@IvanDuque) June 29, 2024

Sugerimos: La familia Obama puede “desenredar el torbellino de violencia en el mundo”: Petro

El exmandatario había hecho la propuesta en el Congreso de Asobancaria. Los principios de esta, según una publicación que hizo Duque este sábado en X, serían “la patria por encima de los partidos, la seguridad como valor democrático, una agenda social basada en la sostenibilidad fiscal, un Estado austero, efectivo, y que tenga la posibilidad de ver al empresario no como un enemigo, sino como un factor decisivo para con la inversión, generar crecimiento, y con el crecimiento, bienestar”.

“Que los expresidentes no juguemos a ser cazatalentos de candidatos, que no estemos buscando ser los seed hunters para satisfacer las pretensiones de poder de los expresidentes. Que tengamos una actitud altruista, patriótica, donde Colombia esté por encima de los partidos, donde todos aquellos que representan, no una posición anti-Petro, porque esto no puede ser una alianza contra una persona, sino que tiene que ser una alianza por la democracia, por la institucionalidad, a través de la cual se pueda hacer una gran convergencia que permita la restauración moral y la restauración plena”, afirmó.

Le puede interesar: Petro se reunió con embajadores para hablar del cumplimiento del Acuerdo de Paz

Otro expresidente, César Gaviria, quien además es el líder del Partido Liberal, había hablado sobre una coalición para defender la Constitución de 1991, tras los temores de una Asamblea Constituyente sobre la que habría hablado el jefe de Estado actual, Gustavo Petro.

El mandatario, quien ha asegurado que no busca una reelección, aunque sí es su deseo que el progresismo siga en el poder, respondió en ese entonces a la iniciativa de Duque, afirmando “están asustados”.

👁‍🗨 Conozca cómo votan los senadores y representantes a la Cámara en ‘Congreso a la mano’.

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en los temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; dcristancho@elespectador.com; lduarte@elespectador.com; o lperalta@elespectador.com.