“No tuve ninguna relación con contratistas”: Iván Duque sobre escándalo Odebrecht

Iván Duque, expresidente de Colombia (2018-2022). Foto: AFP - PATRICK T. FALLON

El expresidente Iván Duque habló este lunes, 4 de septiembre, sobre el caso Odebrecht y lo que sabía sobre la presunta implicación del excandidato presidencial del Centro Democrático Óscar Iván Zuluaga. “Yo sobre eso me pronuncié desde el año 2017, fui muy claro en ese momento y me mantengo en eso”, dijo el antiguo mandatario.

En diálogo con Caracol Radio, Duque respondió si conocía o no las grabaciones de Zuluaga, pruebas de la Fiscalía, que se revelaron recientemente y que probarían el ingreso de dineros irregulares a su campaña. “Primero, nosotros no conocíamos de ninguna grabación y no conocíamos de ese proceso”, dijo el expresidente. Los audios habrían sido aportados al ente investigar por el exdirector del Invías, Daniel García Arizabaleta, un arquitecto que llegó a ser uno de los hombres de confianza de Zuluaga y que también está siendo investigado por presuntamente haber beneficiado a la empresa Consultores Unidos en el entramado de corrupción de Odebrecht.

Le recomendamos: Caso Odebrecht: Audios probarían que Óscar Iván Zuluaga habría recibido dineros

“Creo, además, que el doctor Óscar Iván Zuluaga ha estado respondiendo ante los llamados de la justicia y además en todos los testimonios queda claro que en ese proceso tiene que responder la estructura de la campaña. Yo espero que sobre este proceso se avance con celeridad, sobre todo para que el país pueda conocer en profundidad qué fue lo que pasó durante ese proceso electoral”, continuó Duque. “Espero que siga contestando y que lo haga siempre con veracidad, porque es lo que el país espera de él”.

El expresidente fue enfático en que, como lo dijo en 2017, no fue parte de la parte administrativa de la campaña de Óscar Iván Zuluaga ni “mucho menos tuve ninguna relación con contratistas”.

Iván Duque se encuentra en Nairobi, Kenia, para asistir a la Cumbre Climática de los países africanos. En el foro también hará presencia la vicepresidenta Francia Márquez.

