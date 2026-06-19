Iván Duque y Álvaro Uribe se reúnen a dos días de la segunda vuelta

Se reunieron los expresidentes Iván Duque y Álvaro Uribe. Foto: Archivo Particular

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Los expresidentes Iván Duque y Álvaro Uribe Vélez se reunieron este viernes 19 de junio. El encuentro ocurre a dos días de la segunda vuelta presidencial, donde ambos han cantado su apoyo a Abelardo De la Espriella.

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Iván Duque compartió una imagen en su cuenta de X donde señaló que se reunió con su antiguo mentor, a quien considera “un patriota integral y un ejemplo de vocación y servicio a Colombia”.

El encuentro ocurre un día después de que la Fiscalía le pidió a Uribe asistir a una indagatoria por su presunta relación con las masacres de El Aro, La Granja y San Roque que ocurrieron en Antioquia en la década de 1990.

Los exmandatarios estuvieron alejados durante un par de años por sus diferencias durante la administración de Duque. Durante el encuentro, insiste en que la inocencia de Uribe es “incuestionable”.

“Ahora pretenden algunos acusarlo de masacres y homicidios sin fundamentos, sin pruebas y violando sus derechos judiciales, en vísperas de unas elecciones donde Colombia se juega su futuro, quizás para tratar de atemorizar a un amplio sector de la sociedad colombiana”, agregó quien fue mandatario entre 2018 y 2022.

Ambos mandatarios apoyaron abiertamente la candidatura de Abelardo De la Espriella en esta segunda vuelta.

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