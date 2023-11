Name habla de “prosa babosa” en los diálogos de paz y Velasco le responde

Choque entre el presidente del Senado, Iván Name, y el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco. Foto: Archivo Particular

Este viernes, durante un encuentro en Cartagena con los mandatarios electos en las elecciones regionales, el presidente del Senado, Iván Name, arremetió contra la “paz total” del gobierno Petro. Aseguró que en los diálogos con algunos grupos armados hay “una prosa babosa” de actores que viven de la guerra y generan atraso y pobreza.

Name, quien desde que asumió su cargo en la mesa directiva del Senado ha mantenido una postura crítica frente al Gobierno, dijo que el problema de las negociaciones de paz es que no se centran en la razón del conflicto, que a su juicio es “el modelo geopolítico centrista”.

En su declaración también afirmó que las negociaciones actuales no hay voluntad de avanzar. “Cómo podríamos decir que ahora hay manifestaciones evidentes de paz cuando todas son las señales de la misma guerra, cada vez más cruenta y cada vez con más actores que no nos permiten pensar que vamos avanzando sino retrocediendo”, dijo,

Las palabras de Name llegaron a oídos del ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, quien este viernes participó en el mismo evento. Cuando le preguntaron sobre su opinión frente a la frase de Name, el jefe de la cartera aseguró que respeta sus declaraciones, pero que él prefiere “insistir en una prosa babosa y no en un lago de sangre”.

Así mismo, dijo que valora que por primera vez en más de cinco décadas hay un acuerdo para negociar con el Ejército de Liberación Nacional (ELN). El choque entre ambos se produce justo en el momento que está en duda el inicio de la quinta etapa de diálogos entre el Gobierno y esa guerrilla en México.

Pero este no es el único tema que los enfrenta, pues hay una disputa más abierta en el Congreso, donde avanzan a paso lento las reformas del Gobierno. Name dijo que los congresistas tienen toda la disposición para discutir los proyectos, pero que el Ejecutivo no se ha puesto de acuerdo. En ese sentido, Velasco reconoció que su cartera está a la espera del “banderazo” de la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, para iniciar las conversaciones con las bancadas sobre las reformas pensional y laboral.

