Name insistió en su inocencia en escándalo de la Ungrd: “No he manchado al Congreso”

El presidente saliente del Senado, Iván Name, intervino ante el pleno del Congreso el pasado 20 de julio. Foto: Óscar Pérez

El senador Iván Name (Alianza Verde) intervino ante la plenaria del Senado, después de pasar unas semanas en incapacidad médica. En sus declaraciones, se defendió frente ante las acusaciones de que, presuntamente, haría parte de la red de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), que comenzaron cuando era el presidente de esta corporación legislativa.

“Antes, cuando estuve en la presidencia del Congreso, no podía asumir mi defensa porque comprometía al Parlamento y lesionaba la majestad de mi juez, la Corte Suprema de Justicia”, afirmó.

Añadió que, a partir de ahora, asumirá “de frente las acusaciones” y buscará “destruir todas sus falacias y demostrar [su] inocencia” a través de su defensa ante el tribunal. Aseveró que las personas que lo señalan de estar involucrado en el entramado de corrupción crearon “un espectáculo mediático”.

“No huiré, no me iré de su jurisdicción, no renunciaré a mi condición de senador y afrontaré las consecuencias que puedan darse al demostrar nuestra transparencia, porque no he manchado al Congreso, ni a ustedes mis compañeros”, agregó.

Posterior a su intervención, quien ahora funge como presidente, el senador Efraín Cepeda (Partido Conservador), aseguró que mantiene su admiración por la gestión que realizó Name durante el año en el que dirigió la mesa directiva.

“Confiamos en lo que usted ha expresado y en su transparencia, y estamos seguros de que usted saldrá muy bien de esas acusaciones. Decirle que, además, admiramos su valor, haberse ese 20 de julio luego de una intervención quirúrgica tan delicada y por supuesto pues aquí seguimos esperando sus luces, como siempre nos ha dado”, concluyó Cepeda.

#AquíViveLaDemocracia || Quiero empezar por saludar a este congreso que me permitió el privilegio de presidirlo durante esta legislatura.

Hace un año, cuando presenté mi postulación, hice unos compromisos con el Congreso y con el país; hoy me despido con la satisfacción de… pic.twitter.com/yjKsb6n6Gr — Iván Name Vásquez Senado (@IvanNameVasquez) July 20, 2024

