Name le responde a Petro y dice que Senado no es responsable de crisis de la salud

Presidente del Congreso, Iván Name, y presidente Gustavo Petro. Foto: Archivo

Durante su intervención en la plenaria, el presidente del Congreso, Iván Name, respondió al señalamiento que le hizo el mandatario Gustavo Petro a los senadores sobre una supuesta responsabilidad en la crisis que vive el sistema de salud por no haber aprobado la reforma.

Lea: “No me interesa para nada la reelección”: Presidente Petro.

“La crisis de la salud en Colombia se debe al mal manejo administrativo y gubernamental de un modelo que por supuesto no era ideal ni plenamente eficiente. El tema de la crisis de la salud no se le puede endilgar al Senado y lo sabemos todos”, indicó Name.

Su comentario es una respuesta al trino que lanzó Petro este martes, cuando dijo que el retiro de la EPS Sura se debe al hundimiento en la Comisión Séptima del Senado de la reforma a la salud propuesta por el Gobierno, que según el mandatario iba a ser la solución a la crisis que enfrenta el sistema.

“El sistema de salud con intermediación financiera de recursos públicos es insostenible. El senado rechazó la reforma que podía sostenerlo”, dijo el jefe de Estado.

En contexto: Petro dijo que salida de Sura del sistema se debe al hundimiento de la reforma a la salud.

Igualmente, Name, quien fue salpicado en el escándalo de la Unidad para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), se refirió a la constituyente que busca convocar Petro para la aprobación de las reformas y la defensa del supuesto golpe blando en su contra, y que haría legitimándola con el Acuerdo de Paz firmado en 2016.

“El tema de una Asamblea Nacional Constituyente puede ser que algún día sea pertinente, pero no es esta su oportunidad, e incluso desnaturaliza lo que se acordó en torno al proceso de paz”, expuso Name ante los senadores.

También tocó el tema de su supuesta vinculación en el caso de la UNGRD: “Siento las sombras, pero no ocupan el firmamento del Senado, me ocupan a mí. Por eso, no puedo contaminar con ese discurso sobre temas judiciales al Senado de Colombia”.

