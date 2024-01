Iván Name negó haber postulado candidatos para el gabinete del presidente Petro

Iván Name, presidente del Senado, le ha pedido respeto al presidente Petro en su trato con el Congreso. Foto: Archivo Particular

A través de un comunicado, el presidente del Senado, Iván Name, negó que esté pidiendo o que le hayan ofrecido algún cargo en el gobierno de Gustavo Petro, puntualmente un ministerio. Según él, se trata de versiones periodísticas que rechaza categóricamente.

“El presidente del Congreso no acepta ninguna representación ni cargo alguno en el Gobierno, ni le han hecho ningún ofrecimiento. La dignidad del Congreso y su independencia no son negociables”, señala el comunicado que compartió la oficina de prensa del Senado.

El presidente del Congreso, Iván Name, negó que le hayan ofrecido el Ministerio del Deporte y afirmó que no ha recomendado a nadie para ocupar esa cartera. pic.twitter.com/x7gJLfMRLS — Mauricio Vanegas (@Marovaan) January 12, 2024

Los rumores sobre un cargo o cuota para Name sonaron más fuerte por la polémica del Ministerio del Deporte y los Juegos Panamericanos. Como la ministra Astrid Bibiana Rodríguez está en la cuerda floja y en la Casa de Nariño hablan de un reemplazo que sería cercano a la Alianza Verde, algunos mencionaron a Name; sin embargo, con este comunicado queda descartada esa posibilidad.

Name ha sido un presidente del Congreso crítico del Gobierno; de hecho, cabe recordar que su elección fue promovida por sectores independientes y de la oposición que miraban con malos ojos tener a alguien cercano del presidente en esa dignidad.

En varias oportunidades el presidente del Congreso ha criticado las declaraciones del mandatario sobre el Legislativo e incluso le ha pedido respeto. Por otra parte, el pasado semestre el Senado no abordó ninguna de las reformas del Gobierno e incluso pidió que estas fueran discutidas con calma a partir de febrero de este año.

Name será clave para la discusión de esos proyectos y, por ahora, todo indica que su influencia en el Senado jugará en contra de los intereses de las reformas, en parte porque será él quien maneje el orden del día de todas las plenarias. A esto se suma que la relación de Name con el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, no es cercana. Lo más probable es que el jefe de esa cartera intente limar las asperezas con el senador para sacar adelante, en menos de cuatro meses, por lo menos tres de las llamadas reformas sociales.

