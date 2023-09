“Tengo que solicitarle al presidente de la República que nos respete”: Iván Name

Iván Name, presidente del Senado, le pide respeto al presidente Petro por señalamientos sobre nexos de congresistas con el narcotráfico. Foto: Archivo Particular

Durante la sesión plenaria de este martes, el presidente del Senado, Iván Name, se dirigió al presidente Gustavo Petro para reclamarle por sus palabras contra el Congreso. Específicamente se refirió a su discurso en el encuentro de la jurisdicción ordinaria en Bucaramanga, donde señaló que “entre más se castiga el consumo de drogas, más se abrazan los senadores con los narcotraficantes y más se abraza el poder político con el narcotráfico”.

Aunque Name señaló que no quiere provocar una confrontación con el Gobierno y que cree que la frase del presidente fue producto de “un desafortunado momento”, aseguró que es necesario pedirle respeto al presidente.

“Apreciamos la institucionalidad y también apreciamos la dignidad que ostentamos (...) solo quiero dejar aquí nuestra propuesta y nuestro reclamo, rechazamos que nos señalen de esta manera, especialmente proviniendo del señor presidente de Colombia”, dijo Name.

"Hoy tengo que pedir al presidente Petro que nos respete", el presidente del Congreso, Iván Name, criticó el discurso del presidente de la República, Gustavo Petro, en el que señaló "entre más se castiga el consumo de droga, más se abrazan los senadores con los narcotraficantes".… pic.twitter.com/xQF384aZod — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) September 5, 2023

El presidente del Senado aseguró que no le daría mayor trascendencia a las declaraciones, pero lanzó más pullas contra Petro. Dijo que la dignidad del Senado es “intocable”, por lo que le pidió al mandatario que si tiene información de senadores “abrazados con el narcotráfico”, la dé a conocer.

“Que no envilezca la condición que tenemos hoy y lo que representamos. Esto es lo que, ante la plenaria del Senado, quise decir y no en las redes, para dejar esta constancia de nuestra preocupación, de nuestro rechazo y de nuestro reclamo para que tengamos el respeto que se nos debe como la rama Legislativa”, explicó Name.

A Name le respondió el senador Iván Cepeda, quien aseguró que comparte su preocupación por el trato hacia los congresistas, pero se enfocó en una crítica al senador “Jota Pe” Hernández por llamar “bandidos” a la bancada del Pacto Histórico. “Estoy llamando a que nos respetemos todos, a que el presidente nos respete y nosotros respetemos al presidente”, dijo Cepeda, quien agregó que esa es la base del acuerdo nacional propuesto por el mandatario.

A Name se unieron los senadores Nicolás Echeverry y David Luna, este último de Cambio Radical y quien le pidió al presidente Petro que esas denuncias las haga con nombre propio.

