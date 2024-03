Name retó a Petro: “traiga la ley que convocaría a una Asamblea Constituyente”

El presidente del Congreso, Iván Name, cuestionó la propuesta del presidente Gustavo Petro sobre una Constituyente. Foto: Archivo

Este lunes, antes de iniciar la plenaria del Senado en la que se discutirá la reforma pensional del Gobierno, el presidente del Congreso, Iván Name, se fue una vez más contra el presidente Gustavo Petro, esta vez en respuesta a su planteamiento de una Asamblea Nacional Constituyente para reformar varias instituciones del Estado.

Name inició su intervención señalando que “es de suma gravedad que el presidente de Colombia haya planteado literalmente un golpe de mando institucionalmente”, refiriéndose al discurso del mandatario del pasado viernes, en el que propuso la Asamblea y desató las críticas de diferentes sectores políticos.

Según dijo, el Congreso “no está dispuesto a aceptar que del presidente provenga una amenaza a la democracia porque desconocer la institucionalidad es ir contra ella. A esto agregó que la fórmula para aprobar una Asamblea Constituyente es el Legislativo y no los cabildos y los comités, como propuso este fin de semana el mandatario.

#ATENCIÓN | Iván Name, presidente del Senado, arremetió contra el presidente Gustavo Petro tras propuesta de una constituyente: "Las armas de nuestras fuerzas son de la nación, no de un gobierno, por si acaso están pensando en el ruido de los sables, por si acaso están pensando… pic.twitter.com/kh92wztsuD — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) March 18, 2024

“Traiga aquí la ley que convocaría una Asamblea Nacional, como es el mandato constitucional, no se invente caminos que no aceptamos. No envilezca la democracia colombiana. Usted recibió de la democracia un mandato y debe respetarlo. Usted es el presidente, no un habitante pasajero de la Casa de Nariño”, aseguró el presidente del Senado en la tarde de este lunes.

Name remató señalando que “es inconveniente para la democracia tener un presidente en campaña” y dejó en el aire una frase que ha generado muchas preguntas: “las armas de nuestras fuerzas son de la Nación, no de un Gobierno, por si acaso están pensando en el ruido de lo sables, en la culata militar”. Aunque no dio más detalles, el comentario ha generado ruido en los pasillos del Congreso.

Durante toda la plenaria de este lunes también se pronunciaron otros senadores contra la propuesta de Petro. Humberto de la Calle, por ejemplo, también le pidió al presidente presentar el proyecto ante el Congreso y no buscar otros caminos. Incluso agregó que, aunque el presidente argumentó que la medida busca, entre otras cosas, mejorar la implementación del Acuerdo de Paz de 2016, él también debería asumir la responsabilidad en este asunto. “Ese cumplimiento ha sido igualmente débil bajo el gobierno del doctor Petro”, concluyó Name.

