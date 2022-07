Jaime Lacouture: de magistrado del CNE a secretario de la Cámara en un día

El magistrado Jaime Lacouture pasará a ser el nuevo secretario de la Cámara.

En la noche de este martes, los conservadores confirmaron que el magistrado del Consejo Nacional Electoral (CNE) Jaime Lacouture será su candidato único para la secretaría general de la Cámara. De esta manera, los godos siguen manteniendo dicho cargo, pero cambiarán a su ficha. Durante los cuatro años anteriores tuvieron a Jorge Humberto Mantilla en dicho puesto.

Aunque Mantilla presentó su nombre para volver al cargo, el nuevo presidente de los conservadores, Carlos Andrés Trujillo, definió el que ocupará el cargo de “notario de la Cámara”. Desde hace unas semanas, el senador Trujillo habría comentado en reuniones de compromisarios que su candidato para la secretaría sería Lacouture. Algunos consultados comentaron que esto es una rareza, pues normalmente los de Senado no se meten en los asuntos de Cámara.

Sin embargo, en esta ocasión, Carlos Andrés Trujillo habría intervenido y logró que todo el partido se decantara por unanimidad a favor de Jaime Lacouture. Más allá de lo llamativo que puede llegar a ser que un senador entre a definir temas de la Cámara, los cuestionamientos a esta escogencia vienen de que Lacouture sigue siendo togado del CNE hasta este miércoles.

En el orden del día de la posesión conjunta de Congreso hay un apartado especial al final de la ceremonia para recibir la renuncia del hasta hoy magistrado Lacouture. Alrededor de una hora después, la Cámara estará votando para elegirlo secretario de la corporación. Varios han comentado la posible inconveniencia de la movida.

Un buen grupo de los magistrados del CNE están buscando un puesto en el que puedan aterrizar debido a que en agosto se acaba su periodo de cuatro años como togados. Algunos hasta habrían estado en Medellín haciendo lobby con la bancada del Pacto Histórico para este fin. Otros, como Lacouture, estarían yendo a sus partidos de origen con el mismo propósito.

Sin embargo, se ha cuestionado el enroque en el caso del magistrado Jaime Lacouture, que fue puesto en el CNE con los votos conservadores. Las dudas vienen de que justo el hasta hoy magistrado participó en los escrutinios en los que los conservadores salieron con una importante votación, por lo que consideran que no es correcto que estos representantes electos ahora sean los que lo elijan para ser secretario. Además, también reprochan que ni siquiera estuviera un día fuera del tribunal electoral sin antes tener otro cargo, sino que directamente pase a ser el que certifica las labores de la Cámara.

No obstante, desde el Partido Conservador de han preparado para los eventuales reproches y consultaron a la Función Pública sobre posibles inhabilidades que pudieran recaer sobre el magistrado Jaime Lacouture. Ante la consulta, la entidad respondió que no existía ninguna inhabilidad debido a que ser magistrado del CNE tiene las mismas restricciones que las que tienen los miembros de la rama judicial, esto implica, entre otras cosas, no aspirar en al menos un año a un cargo de elección popular. Sin embargo, para la función pública, la secretaría de la Cámara no puede considerarse un cargo de elección popular.

A renglón seguido, la entidad también señaló que no podía determinar si hay un posible conflicto de intereses debido a que en la ley no está expresamente los casos y depende de cada situación. Ante dicho concepto, los conservadores le dieron vía libre a la escogencia de Jaime Lacouture como su candidato para ser el sucesor de Jorge Humberto Mantilla. Esto implica que, por primera vez, una misma persona será magistrado del CNE y secretario de la Cámara en un mismo día.