“Jamás he recibido tal cantidad de dinero” Laura Sarabia responde a señalamiento. Foto: FRANZ AG

En consonancia con el comunicado que compartió esta mañana el presidente Gustavo Petro, la exjefe de gabinete presidencial Laura Sarabia indicó que el señalamiento que una fuente anónima hizo a la revista Semana sobre el dinero robado es falso. La persona, a quien se le reservó la identidad, sostuvo que no se trataba de 7.000 dólares, sino de $3.000 millones que pertenecían al jefe de Estado.

En contexto: “Nunca he visto esa cantidad de dinero”: Petro ante señalamientos de fuente anónima.

“Frente a las recientes publicaciones de Revista Semana me permito aclarar que jamás en mi vida he recibido, en ninguna calidad ni por ninguna persona, tal cantidad de dinero. Nunca he visto una cifra ni siquiera cercana”, indicó Sarabia.

De igual forma, manifestó que ese tipo de afirmaciones tienen por objetivo, más allá de dañar su nombre, atacar “la honorabilidad del presidente Gustavo Petro y la confianza en el gobierno”.

“Con mis abogados hemos preferido guardar silencio ante a las innumerables versiones e informaciones que circulan a diario, y, en cambio, esperar los resultados de las investigaciones que están desarrollando las autoridades, donde hemos ofrecido nuestra entera disposición para dar claridad y explicación sobre los hechos que sean de mi competencia y conocimiento”, agregó.

Comunicado a la opinión pública: pic.twitter.com/oDv1ufYCeb — Laura Sarabia (@laurisarabia) June 15, 2023

Para concluir con su comunicado, Sarabia mencionó que en las últimas semanas viene siendo blanco de ataques, amenazas y calumnias que han sido puestas a disposición de las autoridades competentes. “Esas infames situaciones han sido puestas en conocimiento y otras más serán denunciadas”.

Esta mañana, el primer mandatario, desde Alemania, expuso al respecto: “Nunca en mi existencia he siquiera visto la cantidad de dinero que afirma una fuente anónima (...) Por lo tanto, son falsas las afirmaciones entregadas” y “son difíciles de acreditar debido a su carácter anónimo, tienen un ánimo difamatorio”.

