Jennifer Arias influyó en el voto de un representante en la Ley de Garantías

Las redes no perdonan ni olvidan y, aunque ya pasaron tres días desde la aprobación del Presupuesto General de 2022, se está reviviendo un momento de la discusión del proyecto en la Cámara de Representantes.

El fragmento del video que circula en Twitter ilustra la votación del artículo que modifica la Ley de Garantías, el tema más polémico del presupuesto, y la postura del representante Anatolio Hernández, del Partido de la U, quien preguntó cómo votar y una colega y la presidenta de la corporación, Jennifer Arias, del Centro Democrático, lo llevan a que lo haga afirmativamente.

Anatolio Hernández: ¿Cómo están votando? ¿Cómo voto?

Secretario de la Cámara -haciendo llamado a lista-: Anatolio Hernández

Anatolio Hernández: ¿Cómo voto?

Jennifer Arias: Anatolio se está escuchando

Voz de una mujer no reconocida: Anatolio vote sí

Jennifer Arias: Anatolio vote sí

Anatolio Hernández -dando la respuesta-: Voto sí

Secretario de la Cámara -certificando el voto-: me repite su voto

Anatolio Hernández: Anatolio vota sí

Voz de hombre no reconocida: Anatolio vote no

Anatolio Hernández en tono confundido: ¿Cómo?

Voz de hombre no reconocida: ¿Anatolio Hernández cómo vota? Sí

Voz de hombre no reconocida: Vote sí

Voz de hombre no reconocida: Déjelo votar tranquilo

Aunque el voto de Hernández no iba a incidir en el resultado 98 sobre 39, que estaban en contra de modificar la Ley de Garantías, la ciudadanía pone en tela de juicio la independencia del representante de la U, así como su atención a la discusión de un artículo trascendental para las elecciones de 2022, pues la pregunta sobre “¿cómo voto?” da a entender de un corporado que no está siguiendo el debate y debe cumplir con la votación.

Un nuevo episodio de cómo la Cámara de Representantes se convierte en una notaría.



Duele nuestra democracia. https://t.co/mCXKREu8Lb — José Daniel López (@lopezjosedaniel) October 22, 2021

Es más, sus colegas de la Cámara están criticando el comportamiento de Hernández. “Un nuevo episodio de cómo la Cámara se convierte en una notaría. Duele nuestra democracia”, escribió en Twitter José Daniel López, de Cambio Radical, haciendo alusión al video que circula en redes.

López denunció que, en apenas 40 minutos, a la media noche del pasado miércoles y con múltiples apagadas de micrófonos a la oposición se aprobó el artículo 125 que modifica la Ley de Garantías y permite la contratación y convenios interadministrativos en pleno período electoral. Esta modificación tendría efecto, justamente, en los comicios de 2022.

Según expertos y congresistas de la oposición, esto permite que las maquinarias clientelares que hacen presencia dentro de las administraciones locales, departamentales y nacionales muevan sus influencias para tomar ventaja en las elecciones. Situación que deja en alerta a los movimientos alternativos.

Para muchos, el proyecto de Presupuesto 2022, que es una ley orgánica, debe pasar a revisión por parte de la Corte Constitucional ya que incluye el artículo de Ley de Garantías, que es una ley estatutaria y maneja unos trámites y mayorías diferentes a la orgánica. Es decir, si bien la ley de Presupuesto entraría en vigencia una vez sea sancionada por el presidente Iván Duque, el artículo que hace referencia a la Ley de Garantías debe pasar por revisión constitucional.

“Antes de entrar en vigencia una ley como la ley de garantías por sus modificaciones tiene que ir a una revisión previa de la Corte Constitucional, y si no va a esa revisión previa, la Corte puede asumir de oficio de estudio de esa ley estatutaria. El presidente del Senado y la República, a quienes les va a llegar la ley orgánica del presupuesto con el mico incorporado, faltarían a sus deberes y se pueden ver incursos en una falta disciplinaria y ser investigados si no actúan conforme a la ley estatutaria, es decir, tienen que mandar el articulito a la Corte dentro de los seis días siguientes al momento que les llegue el proyecto para su firma, para que la Corte pueda analizarlo antes de entrar en vigencia. Sin antes de eso, la ley no puede ser aplicada por ningún funcionario en Colombia”, explicó Juan Fernando Cristo, exministro del Interior y ahora precandidato presidencial.

@Juandiegogj e @IvanDuque quieren eliminar un art de la #LeyDeGarantías para poder firmar convenios entre el gobierno nacional y los territoriales y así tener ventaja electoral en el 2022. En este video explico el alcance de esta maniobra politiquera.https://t.co/zy8OF1om0D — Juan Fernando Cristo (@CristoBustos) October 22, 2021

Ya hay quienes hablan de demandas al artículo y al trámite del mismo, sin embargo, hasta que no sea sancionada y no entre en vigencia, no puede ser demandable.