Jennifer Pedraza les respondió a las congresistas que respaldaron a Hollman Morris

La polémica por las denuncias de presunto acoso laboral en RTVC, que salpican al subgerente de Televisión de la entidad, Hollman Morris, sigue generando reacciones de todo tipo en el Congreso. Este jueves, algunas senadoras del Pacto Histórico y otras militantes del partido de Gobierno salieron en respaldo de Morris, defendiendo su derecho al buen nombre.

“Las mujeres aquí firmantes hacemos llegar nuestra voz de respaldo irrestricto al compañero Hollman Morris, quien se desempeña como subgerente de RTVC”, dijeron en una carta que aparece encabezada por Gloria Flórez, Imelda Daza, Catalina Pérez y Clara López Obregón.

Este viernes, una de las congresistas más críticas de Morris, la representante Jennifer Pedraza, cuestionó el contenido de la misiva. “Están en todo su derecho de hacerlo, pero no pueden declararse al mismo tiempo defensoras de los derechos de las mujeres y mucho menos feministas”, aseguró Pedraza en su cuenta de X.

Las congresistas del Pacto que declaran su “respaldo irrestricto” a Hollman Morris están en todo su derecho de hacerlo. Pero no pueden declararse al mismo tiempo defensoras de los derechos de las mujeres y mucho menos feministas. https://t.co/tFaP58dGks — Jennifer Pedraza Sandoval (@JenniferPedraz) January 19, 2024

En otras publicaciones, la congresista ha respaldado a las denunciantes de este caso y de otros que involucran al subgerente de televisión de RTVC con supuestas conductas de acoso. De hecho, Pedraza le ha pedido a Petro reconsiderar el nombramiento de Morris.

“Toda mi solidaridad con las mujeres que denunciaron. Sé que no es fácil por la persecución a la que se enfrentan. Presidente Gustavo Petro, ¿qué más debe pasar para que desistan de otorgarle cargos y poder a Morris? ¿Cuántas denuncias debe acumular a costa del bienestar de las mujeres?”, dijo.

En contraste, según las 400 mujeres militantes del Pacto que firmaron la carta de respaldo a Morris, él “ha asumido la responsabilidad, ha reconocido errores, ha presentado perdón público y ha conseguido la absolución de la justicia por presuntos casos de violencias basadas en género”; por lo que no debería ser sometido al escarnio público.

El propio Morris se ha definido asegurando que no fue notificado de las denuncias en su contra de las directoras de Señal Colombia y Canal Institucional, por lo que considera que se le está violando su derecho al debido proceso. “Considero que no hay garantías en este proceso para que se garantice la justicia. Este escenario me lleva a no descartar tomar acciones legales por la violación al debido proceso”.

Por lo pronto, Morris se encuentra en Italia, hasta donde llegó en la comitiva del presidente Petro para la participación en el Foro Económico Mundial (Davos) y la visita al papa Francisco (Ciudad del Vaticano). Según pudo conocer El Espectador, la próxima semana Morris tendrá que asistir a una reunión en el Ministerio de las TIC, junto a la gerente de RTVC, Nórida Rodríguez, para entregar su versión del caso.

