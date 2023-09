“Nunca he dicho que él sea un asesino”: Jennifer Pedraza sobre Hollan Morris

Jennifer Pedraza, representante a la Cámara por el partido Dignidad y Compromiso; Hollman Morris, subgerente de televisión de RTVC. Foto: Archivo Particular

Los roces entre la congresista Jennifer Pedraza y Hollman Morris siguen aumentando desde que la primera decidió retirarse este martes de un foro que presidía el segundo. “Me voy a retirar de este panel porque es una decepción que el gobierno Petro, que prometió que el cambio era con las mujeres, ponga a moderar un panel de este estilo en cabeza de Hollman Morris, que es una persona denunciada”, dijo Pedraza haciendo referencia a los señalamientos de violencia de género en contra del subgerente de televisión de RTVC.

Después del hecho, Morris habló en Blue Radio y afirmó que no sabía si se le había dicho a los asistentes con anterioridad que él iba a moderar el panel sobre reforma a la salud, organizado por el Ministerio de Salud. “Si yo hubiera sabido que la señora Jennifer Pedraza, que me ha tratado a mí de asesino, que ha orquestado toda una campaña de desprestigio, yo no me hubiera sentado en ese foro”, contó.

Ante esto, la representante a la Cámara por el partido Dignidad y Compromiso contestó que la invitación no mencionaba a Morris y adjuntó la evidencia. Añadió: “NUNCA he dicho que él sea un asesino, eso es una calumnia para esconder la verdad: sus denuncias por violencia contra las mujeres. Me sostengo en cada palabra de hoy. Las víctimas cuentan con mi apoyo total. Qué bajeza la del Hollman Morris”.

No, la invitación no mencionaba a @HOLLMANMORRIS.



NUNCA he dicho que él sea un asesino, eso es un calumnia para esconder la verdad: sus denuncias por Violencia contra las Mujeres. Me sostengo en cada palabra de hoy. Las víctimas cuentan con mi apoyo total.



Qué bajeza la del HM https://t.co/1dC2a2GLYk pic.twitter.com/a0cxW5C7JJ — Jennifer Pedraza Sandoval (@JenniferPedraz) September 13, 2023

La acción de Pedraza en el foro fue celebrada por algunas personas en redes sociales. “No olvidemos que Morris ADMITIÓ en entrevista con Vicky Dávila haberme besado a la fuerza y trató de justificarlo diciendo que los hombres aprenden “comportamientos machistas que debemos desaprender”. Ojo que es un abusador CONFESO. Que lo proteja el presidente no hace, sino darle más poder a un individuo peligrosísimo. Que a algunos les parezca irrelevante el abuso sexual no hace, sino confirmar la normalización del machismo en Colombia”, dijo, por ejemplo, la columnista María Antonia García de la Torre.

No olvidemos que Morris ADMITIÓ en entrevista con Vicky Dávila haberme besado a la fuerza y trató de justificarlo diciendo que los hombres aprenden "comportamientos machistas que debemos desaprender". Ojo que es un abusador CONFESO. Que lo proteja el presidente no hace sino darle… — María Antonia García De la Torre, Ph.D. (@Caidadelatorre) September 13, 2023

