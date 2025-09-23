Lo que dejan las condenas contra FARC y militares por falsos positivos: La Mesa Redonda

Roberto Vidal; Ana Ochoa y Camilo Suárez, magistrados de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), durante la lectura de la sentencia por falsos positivos (macrocaso 03), que condenó a 12 exmilitares del batallón La Popa, en Valledupar y 7 exparamilitares (izq-der). Foto: Óscar Pérez

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) emitió dos sentencias históricas contra los miembros del último Secretariado de la guerrilla de las FARC por cometer crímenes de guerra y de lesa humanidad y en contra de exmilitares por ejecuciones extrajudiciales, los llamados falsos positivos.

Aunque se trata de un hecho que marca un precedente en la historia del país, tras la firma del Acuerdo de Paz hay preguntas e inconformidad de parte de las víctimas y otros sectores, así como expectativa por la capacidad del Estado para darle cumplimiento a las sanciones.

En La Mesa Redonda hablamos de estas dos sentencias, lo que dictan sus sanciones contra los exfarc y los exmilitares y cuál ha sido el impacto de las medidas, especialmente para las víctimas, que ya apelaron uno de los casos.

