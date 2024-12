Petro y otros políticos colombianos reaccionaron a muerte de Jimmy Carter

Políticos colombianos hablaron de Jimmy Carter y su influencia en Colombia. Foto: Archivo Particular

Tras la noticia del fallecimiento del expresidente estadounidense Jimmy Carter, a los 100 años de edad, varias figuras de la política nacional, de distintas vertientes, lamentaron el hecho y hablaron de sus cercanías con quien ocupó la Oficina Oval de la Casa Blanca entre 1977 y 1981.

El presidente Gustavo Petro publicó un mensaje en su cuenta de X en el que expresó condolencias a la familia del exmandatario. “Lo conocí personalmente hace años, cuando se me perseguía en Colombia y me prestó su solidaridad, y luego ayudó a que no se nos robaran las elecciones. Debo expresarle a su familia mis condolencias. Ha muerto un demócrata”, aseguró.

El expresidente Álvaro Uribe publicó una foto junto a Carter y envió un mensaje de solidaridad a su familia y a los estadounidenses. “Jamás olvidaré su preocupación por nuestras diferencias con el gobierno ecuatoriano de la época a raíz de nuestra acción militar contra FARC, invasora de la nación hermana, que desde aquel sitio controlaba secuestros en Colombia”, recordó.

Otro exmandatario que se pronunció fue Juan Manuel Santos, quien publicó un mensaje en sus redes sociales asegurando que Carter fue un “adalid de la paz, un gran amigo de Colombia y un ser humano extraordinario. El mundo necesita más líderes como él”.

Lamentamos profundamente la muerte del expresidente Jimmy Carter. Un adalid de la paz, un gran amigo de Colombia y un ser humano extraordinario. El mundo necesita más líderes como él. pic.twitter.com/9f6a1kfRz1 — Juan Manuel Santos (@JuanManSantos) December 29, 2024

El senador Ariel Ávila, de la Alianza Verde, recordó que Carter “planteó un enfoque de interdependencia con los países latinoamericanos” e impulsó un acuerdo sobre la administración del canal de Panamá. Por otra parte, dijo fue clave las negociaciones de un modelo de acuerdo de paz entre Israel y Palestina (Acuerdo de Ginebra).

“Se ha ido Jimmy Carter. Gran presidente de los Estados Unidos, defensor indeclinable de los derechos humanos, un faro de rectitud, humanismo y honestidad. Un abrazo solidario a su familia y al personal del Centro Carter. Sentida condolencia”, escribió el senador Humberto de la Calle.

Aunque no hablaron directamente de Carter, algunos políticos aprovecharon la coyuntura para criticar a Petro por su mensaje y la aparente incoherencia de no reconocer que el Centro Carter habló de fraude electoral en las elecciones de Venezuela. “Si usted es coherente, absténgase entonces de asistir a la refrendación de la dictadura de su amigo Maduro”, aseguró la representante Catherine Juvinao, de la Alianza Verde.

