José Manuel Restrepo: “Hemos encontrado un país muy golpeado”

El vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, explicó en detalle cómo va el proceso de “empalme anticorrupción” que lidera por instrucción del presidente entrante, Abelardo de la Espriella. El diagnóstico, precisó, “no es positivo”. Reveló los énfasis de los primeros 90 decretos que impulsarán cuando el próximo 7 de agosto asuman el poder y advirtió que “hay una crisis humanitaria en materia de salud”. Al saliente mandatario, Gustavo Petro, y al senador Iván Cepeda les dejó un mensaje: “Siempre habrá el respeto constitucional y legal a la oposición”. Esta es su visión de la “patria milagro”. Entrevista.