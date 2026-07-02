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02 de julio de 2026 - 11:00 a. m.

José Manuel Restrepo: “Hemos encontrado un país muy golpeado”

El vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, explicó en detalle cómo va el proceso de “empalme anticorrupción” que lidera por instrucción del presidente entrante, Abelardo de la Espriella. El diagnóstico, precisó, “no es positivo”. Reveló los énfasis de los primeros 90 decretos que impulsarán cuando el próximo 7 de agosto asuman el poder y advirtió que “hay una crisis humanitaria en materia de salud”. Al saliente mandatario, Gustavo Petro, y al senador Iván Cepeda les dejó un mensaje: “Siempre habrá el respeto constitucional y legal a la oposición”. Esta es su visión de la “patria milagro”. Entrevista.

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Daniel Valero

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Ptolomeo(73769)Hace 9 minutos
De la Espriella tendrá que aclarar antes de posesionarse si renuncia a la nacionalidad estadounidense, si tiene vínculos con la DEA o la CIA y si pesan sobre él inminentes condenas en cortes federales de su país, que le impedirían ser legítimo, insisto, para millones que no votamos por él. Con todas esas sombras encima, que son las que tienen presidentes como Donald Trump, su empleador, no será fácil manejar la economía, vérselas con la reforma a la salud, desmontar la reforma agraria en marcha,
Jorge Tuiran(54656)Hace 28 minutos
Golpeado estaba el país cuando tú y Duques se lo entregaron al mejor presidente de Colombia Gustavo Petro, con una deuda con el FMI, eso sí es un país jodido, viejo cara verga
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