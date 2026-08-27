“Es la mejor reforma posible”: Salamanca tras retorno de la pensional al Congreso

Jaime Raúl Salamanca Torres Foto: Mauricio Alvarado

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¿Qué implica el retorno de una fracción de la reforma pensional al Congreso?

El tiempo nos da la razón. Cuando se decía que no se había dado un debate con garantías, siguiendo la ley y la Constitución, la gente estaba faltando a la verdad. Hoy, al tener más del 90 % de la reforma pensional declarada exequible, ajustada a la Constitución y a la ley, creo que queda bien no solamente quien fue en su momento presidente y dirigió las discusiones de la reforma, sino la Cámara de Representantes y el Gobierno anterior.

En la práctica, ¿esto qué representa?

Que se aprueba el grueso de la reforma, se le da viabilidad a esta importante reforma social del gobierno de Gustavo Petro y lo que queda es atender, como siempre lo hemos dicho, acatando las decisiones de las Cortes, la separación de poderes, el mandato de subsanar nueve artículos que en trámite a criterio de los magistrados requieren de una nueva revisión por parte de la Corte Constitucional. Pero hoy la reforma pensional está viva, ha sido aprobada y es un triunfo, no solo del Partido Verde que lideró las discusiones en la Cámara, sino desde su momento el gobierno del presidente Gustavo Petro.

¿A qué se debe el retorno de esos 9 artículos?

Hay que debatirlos. No conocemos toda la sentencia, tenemos apenas el auto y no conocemos el detalle, pero lo que se infiere de lo que hasta ahora se conoce es que la deliberación se debe dar en esos puntos que están ahí en discusión.

¿Cuál es el paso a paso ahora?

Discutir nuevamente. Dentro de esos puntos se revive el debate de la regla que reconoce que las cuentas de ahorro individual pertenecen a cada afiliado; alguna regla sobre inversión de los recursos; temas netamente asociados a procedimientos del reglamento del Congreso; revisar una proposición de artículo nuevo que pretendía impedir que las administradoras de ahorro individual realicen operaciones que generen conflictos de intereses con sus accionistas o vinculados. Eso se tendrá que debatir en esta Cámara en el término de 30 días, como lo estableció la Corte apenas salga en firme la sentencia y pues en su autonomía el Congreso, como en su momento cuando yo presidí, decidirá si aprueba o no aprueba los textos. Esa es la discusión que hay que dar.

Es la segunda vez que se devuelve la pensional, en este caso una parte de ella, ¿cree que siguen presentes los posibles vicios de trámite?

Las decisiones de la Corte son para acatarlas. Obviamente, se podrá analizar y se podrá interpretar, pero no están, en mi opinión, sujetas a cosa distinta que cumplirlas y hacerlas cumplir. Por lo tanto, yo lo que creo es que se tienen que debatir esos artículos, esos nueve artículos, y la Cámara decidirá si hay cambios.

En ese escenario de presentar cambios ¿qué pasaría con la reforma?

Bueno, si hay cambios en el texto, es posible que tenga que haber conciliación y yo no tendría muy claro cuál es el procedimiento a seguir. Seguramente lo que yo entendería es que si hay cambios tendría que haber conciliación y Senado y Cámara tendrían que votar las conciliaciones de la reforma. Y ojo, porque esta eventualmente se podría caer si no se logra conciliar el texto de Senado y Cámara. Ese es un buen debate que se tendría que dar.

De aprobarse en definitiva el proyecto, ¿cuáles son sus principales puntos?

Este es un nuevo modelo pensional más moderno, flexible y justo, que está construido sobre unos pilares que han sido reconocidos por muchos sectores como una manera más técnica de organizar el sistema pensional en nuestro país, más justa. Ganan los adultos mayores, hombres mayores de 65 años y mujeres mayores de 60 que están en condición de extrema pobreza, que garantizan como política de Estado un bono pensional para luchar contra el hambre y la desigualdad en nuestro país.

Gana el país al dar un mensaje de acabar con las altas pensiones del Estado y privilegiar en este caso a quienes están en condiciones de extrema vulnerabilidad. Y bueno, gana el Congreso de cierta manera que demostró ser capaz de construir consensos desde las diferencias en una reforma que es la mejor reforma posible en su momento que se tenía. A mí me han preguntado si esta es la mejor reforma pensional de todos los tiempos y yo digo: no, es la mejor reforma pensional posible considerando las fuerzas políticas representadas en el Congreso que estaban en su momento y el debate democrático, lo que da el debate democrático.

¿Cuáles son los pilares básicos?

Es una reforma que tiene un amplio componente social de justicia social; es una reforma que tiene que evaluarse en el tiempo para garantizar dar el siguiente paso para que haya más gente cotizando y aportando al sistema, formalizar a los trabajadores de nuestro país y garantizar que los jóvenes como tú tengan una pensión digna en Colombia.

El oficialismo ya habla de cambios e incluso una nueva reforma pensional, ¿qué lectura darle a ese escenario?

En democracia es válido que todos presenten sus propuestas y yo en primer lugar digo que sí, el gobierno y los sectores de coalición de gobierno actual quieren presentar una contrarreforma. Lo que sí les digo es que no la van a tener fácil en el Congreso, porque van a tener una oposición que vamos a salir a defender los derechos adquiridos para los trabajadores y para los colombianos en general más vulnerables. No la tendrán fácil si quieren y si creen que vamos a retroceder, tendrán que ponerle la cara al país, a los colombianos y al Congreso, que va a estar oponiéndose a dar un paso atrás en los avances sociales que se dieron en el gobierno inmediatamente.

Lo vamos a poner con argumentos, con respeto, pero contundentemente para no dar un paso atrás en materia social, que al contrario, deberíamos estar pensando en cómo le damos más recursos a los adultos mayores, fondeamos más las pensiones en Colombia para que los jóvenes no se queden sin una pensión y garantizamos que este derecho de darle dignidad a las personas de la tercera edad sea un derecho que se defienda sin necesidad de decir que esto es de izquierda o de derechas, sino que es una obligación ética de la clase política colombiana.

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