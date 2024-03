Casi levantan sesión en el Congreso por gritos de Jota Pe Hernández contra el Mindefensa

Senador JP Hernández y ministro de Defensa, Iván Velásquez. Foto: Archivo

La plenaria del Senado, donde se desarrolla la moción de censura contra el ministro de Defensa, Iván Velásquez, casi es suspendida por orden del presidente del Congreso, Iván Name, por los gritos del senador Jota Pe Hernández contra el ministro.

El hecho se registró pasadas más de cuatro horas del debate, en el que opositores, independientes e incluso, senadores de la Alianza Verde le expusieron al ministro Velásquez sus preocupaciones sobre la situación de orden público en el país, la falta de mantenimiento a la dotación de las Fuerzas Armadas, como los helicópteros y las fragatas. También elevaron críticas a la política de la paz total.

Luego de que el ministro indicara ante los senadores que parte del material que presentaron durante sus intervenciones en el debate se trató de hechos ocurridos en anteriores gobiernos, por lo que podrían desinformar, el senador se mostró molesto.

Casi levantan la sesión en la plenaria del Senado, donde se desarrolla el debate de moción de censura contra el ministro de Defensa, por los gritos del senador JP Hernández contra Iván Velásquez.



El presidente del Congreso, Iván Name, y el Pacto Histórico pidieron respeto. pic.twitter.com/1U26zjVgUI — Laura C. Peralta Giraldo (@LauraCPeraltag) March 13, 2024

Ante esta frase, el senador Jota Pe Hernández se levantó de su silla y le dijo a los gritos a Velásquez que lo respetara y que no pusiera en duda su material de presentación. Hernández fue quien dio inicio al debate a las 5:00 de la tarde.

No solo la bancada oficialista le pidió al senador respeto hacia el ministro, también lo hizo el presidente del Congreso, Iván Name, quien señaló que no podía hablarle de esa manera al líder de la cartera y que, de no calmarse, levantaría la sesión.

Velásquez continuó su intervención, dando su versión sobre el aumento de algunas cifras de delitos, la percepción ciudadana sobre la inseguridad, la incorporación de pie de fuerza en el Ejército Nacional y el compromiso que tiene el Gobierno por garantizar la seguridad de los colombianos.

No obstante, luego Hernández se levantó de su silla y fue hasta el podio a grabar un video en el que llamó cínico al ministro. La senadora María José Pizarro pidió la palabra e indicó que era inconcebible que se refiriera de esa manera: “Solo se podrá dar el debate cuando el senador deje de actuar como un perro rabioso”.

