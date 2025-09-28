Logo El Espectador
Política
Estos son los recursos en juego con un Minigualdad ad portas de su liquidación

La llegada de Juan Carlos Florián a la jefatura de esa cartera, junto con el retorno de otras personas que también han sido salpicadas por polémicas, se da en momentos que hay $156.481 millones asignados a proyectos que tienen en vilo su ejecución.

María José Barrios Figueroa
28 de septiembre de 2025 - 01:05 a. m.
La llegada de Juan Carlos Florián a la jefatura del Minigualdad, junto con los movimientos que incluirían a Tamara Ospina Posse y Juliana Guerrero, han generado ruidos.
Foto: Archivo Particular

Desde hace meses se habla en la Casa de Nariño de los caminos que se podrían tomar para asumir la caída del Ministerio de la Igualdad, una entidad en un proceso tácito de liquidación que está golpeada por escándalos de diplomas profesionales irregulares, denuncias de presunto acoso laboral, posible racismo y una ejecución que anda a paso lento, con proyectos aún pendientes de culminar y que tienen recursos en juego por $156.481 millones ($156.481’500.000).

Aunque la cartera tiene hasta el próximo 20 de junio para recibir del Congreso el visto...

María José Barrios Figueroa

Periodista interesada en temas internacionales, de conflicto, paz, memoria y género.@mariabarriosfmbarrios@elespectador.com
