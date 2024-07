“La reelección es un cuento chimbo y de ciencia ficción”: ministro Cristo

Juan Fernando Cristo, ministro del Interior, aseguró que la reelección presidencial en Colombia no es ninguna alternativa. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

¿Difícil aceptar el ofrecimiento para regresar al Ministerio del Interior?

Yo ya me veía como en otras lides y resulta que llevo pocos días de ministro y el cambio de vida se nota, lo cual me da la razón en que tal vez era mejor quedarse tranquilo y cómodo. Pero hay responsabilidades con el país y en la vida hay momentos de decisiones, como esta, y pues hay que lanzarse a veces al agua y este es un compromiso claro con el país. Aquí nací, aquí crecí y aquí voy a estar. Nosotros no nos vamos a ir para alguna otra parte con mucha otra gente que sale.

Llega al cargo en un momento complejo…