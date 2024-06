Santos envía mensaje a Petro tras hechos de violencia contra firmantes de paz en Caquetá

Santos envía mensaje a Petro por hechos de violencia contra firmantes de paz en Caquetá. Foto: Andrés Torres

Tras conocerse que un grupo de excombatientes de las Farc abandona el ETCR Miravella, en San Vicente del Caguán, debido a los enfrentamientos en la zona entre las disidencias del Estado Mayor Central (EMC) Y la Segunda Marquetalia, el expresidente Juan Manuel Santos le hizo un llamado al Gobierno Nacional para garantizar la seguridad de los firmantes.

Lea: “En este Gobierno no hay interceptaciones ilegales”: director DNI.

“Lo que está sucediendo en Miravalle con el EMC es totalmente inaceptable. El Gobierno tiene la obligación de implementar las garantías de seguridad establecidas en el Acuerdo de Paz, recuperar el control del territorio, y proteger la vida de los firmantes y de las comunidades comprometidas con la construcción de paz”, indicó el exmandatario.

Lo que está sucediendo en Miravalle con el EMC es totalmente inaceptable. El Gobierno tiene la obligación de implementar las garantías de seguridad establecidas en el Acuerdo de Paz, recuperar el control del territorio, y proteger la vida de los firmantes y de las comunidades… pic.twitter.com/PHyxcwWNWe — Juan Manuel Santos (@JuanManSantos) June 28, 2024

En un comunicado, el grupo de firmantes dio a conocer la situación, lamentando que los proyectos de turismo que emprendieron en la zona se hayan visto frustrados por los hechos de violencia entre ambas organizaciones criminales.

“Lamentamos y nos cuesta entender este salto al pasado, esta estrepitosa incapacidad e indolencia de los actores por detener la guerra y no involucrar ni someter a las comunidades, a las/los líderes y los procesos comunitarios de desarrollo”, indicó el grupo.

La situación de orden público también se ha recrudecido en el suroccidente del país (Nariño, Valle y Cauca), donde las disidencias controlan gran parte del territorio y están poniendo en marcha hechos violentos en respuesta al levantamiento del cese al fuego con el Gobierno.

Lea también: Estos fueron los ingresos de las cabezas del escándalo Ungrd al Congreso por los que nadie responde.

No es la primera vez que el expresidente, quien en 2016 firmó el Acuerdo de Paz con la extinta guerrilla de las Farc, hace llamados de atención a la actual administración, invitándola no solo a cumplir con lo pactado en La Habana, sino también, a no utilizar el tratado con fines políticos.

Lo anterior a raíz de los pronunciamientos del presidente Gustavo Petro de buscar una Constituyente amparándose en el acuerdo, que según él, lo obliga y autoriza a hacer cambios profundos en las normas del país. Próximamente, irá ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para manifestar las barreras que hay para darle cumplimiento al tratado de paz.

👁‍🗨 Conozca cómo votan los senadores y representantes a la Cámara en ‘Congreso a la mano’.

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en los temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; dcristancho@elespectador.com; lduarte@elespectador.com; o lperalta@elespectador.com.