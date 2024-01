Esta es la carta que Petro envió a Panam Sports para recuperar los Panamericanos

El presidente Gustavo Petro envió una carta dirigida a Panam Sports. Foto: Presidencia

Luego del silencio del presidente Gustavo Petro tras la cancelación de los Juegos Panamericanos 2027 en Barranquilla, desde la Oficina de Comunicaciones de Presidencia informaron que el mandatario le envió una carta a Panam Sports para recuperar el evento deportivo. Esto dijo el jefe de Estado.

Lea: Astrid Rodríguez: ministra del Deporte está sin oxígeno político y ni Petro la defiende.

La carta inicia resaltando la importancia del deporte en el país, nombrando los triunfos de la “Selección Colombia, de Wimbledon de Cabal y Farah; las gestas de ‘Cochise’, Herrera, Rigoberto, Nairo, Egan, las victorias de Montoya; los triunfos de Rentería; los combates de ‘Kid’ Pambelé; los campeonatos de Luz Mery Tristán y de la ‘Chechi’ Baena”. También menciona las medallas olímpicas obtenidas por Mariana Pajón, Óscar Figueroa, Jackeline Rentería, Helmut Bellingrodt, Catherine Ibargüen, Yuberjen Martínez.

De acuerdo con el mandatario, el deporte logra superar cualquier división en el país y unir a los ciudadanos, a pesar de sus diferencias: “En Colombia, un país sacudido por múltiples violencias, el deporte siempre ha sido un bálsamo para superar tristes momentos y renacer en la esperanza”.

Lea también: Fracaso de los Panamericanos destapó primera tormenta entre Petro y las regiones.

Por eso, Petro le pidió a Panam Sports la oportunidad de “darle a nuestros deportistas todo nuestro apoyo en el mayor evento deportivos multidisciplinario del continente y enseñarle a los pueblos de América cómo se vive el deporte en Colombia”, agregando que el país tiene las condiciones y está a la altura de organizar el evento.

“Como presidente de la República y jefe de la administración, me dirijo a ustedes para manifestar nuestra voluntad y compromiso de superar cualquier obstáculo que haya dado lugar a la decisión anunciada en el comunicado”, se lee en la misiva.

Conozca la carta completa:

Aunque el jefe de Estado menciona que le fue advertido el comunicado del comité ejecutivo de Panam Sports, en el que se le retiró a Barranquilla la oportunidad de ser sede de los Panamericanos, no ahonda en las razones o motivos para esto.

Precisamente, estos motivos que llevaron Panam Sports, la entidad que reúne a entidades deportivas oficiales de todos los países del continente, a retirar el derecho que se le había otorgado a Colombia para recibir a los deportistas, siguen siendo difusos. Esto, porque hay diferentes versiones, entre entidades y mandatos, de lo que sucedió.

Lo cierto es que Colombia debía hacer un pago de $8 millones de dólares para cumplir con los compromisos financieros, que, de acuerdo con un acta que data el 7 de noviembre de 2023, sería efectuado por el Gobierno Nacional (60 %) y por los gobiernos locales (40 %). El dinero no fue girado en su totalidad.

Aún hay incertidumbre en torno a por qué no se efectuó el pago total. Algunas figuras políticas aseguran que el gobierno Petro no tenía voluntad para realizar el evento por su alto costo, mientras que otras culpan al gobierno de Iván Duque de no haber entregado el proceso de manera adecuada en un empalme.

Por lo pronto, el Gobierno enfrentará las consecuencias políticas de esta polémica, especialmente el ministerio del Deporte, mientras que en febrero se definirá la suerte del país con respecto a los Panamericanos, cuando Panam Sports celebre una asamblea extraordinaria para evaluar la posibilidad de permitirle a Barranquilla ser la sede oficial.

👁‍🗨 Conozca cómo votan los senadores y representantes a la Cámara en ‘Congreso a la mano’.

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.