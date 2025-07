Vuelve choque entre Petro y Uribe a un día de conocerse el fallo del juicio

El expresidente Álvaro Uribe y el presidente Gustavo Petro han chocado antes por el juicio. Foto: Archivo Particular

Las 48 horas previas a la decisión del juicio contra el expresidente Álvaro Uribe por presunta manipulación de testigos han estado marcadas por la confrontación continua entre sectores opuestos. Un mensaje en la cuenta de X del mandatario Gustavo Petro sobre los fallos judiciales fue el centro de un choque entre él y el líder natural del Centro Democrático.

El jefe de Estado aseguró en la tarde del sábado que su gobierno dará protección a todos los jueces de Colombia, “cualquiera que sea el sentido de sus fallos”. Días antes, Petro había señalado “la enorme cantidad de presiones sobre la justicia que se ha desatado”.

Sientan las y los jueces de Colombia que cualquiera que sea el sentido de sus fallos, contarán con la protección del gobierno democrático — Gustavo Petro (@petrogustavo) July 26, 2025

"Nunca, siendo presidente, me he pronunciado en el caso judicial que se sigue al expresidente Alvaro Uribe Vélez. Consideré mi deber no hacerlo por respeto a él y al juez de su caso y a la justicia en general", dijo este pasado martes.

El mismo Uribe respondió a través de sus redes sociales, y le recordó que en otras ocasiones se ha referido a fallos judiciales relacionados con su apellido, incluido el de Santiago Uribe. Este sábado, también se fue por esa línea y le dijo que “amenazó al juez que absolvió a [su] hermano”.

"Deje de posar como el ‘arcángel’ de los jueces que [usted] siempre los ha presionado", dijo.

Deje de mentir que usted amenazó al juez que absolvió a mi hermano.



Deje de posar como el “arcángel”

de los jueces que ud siempre los ha presionado https://t.co/GpkbdxFxDN — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) July 27, 2025

A menos de 24 horas para conocer el sentido del fallo, siguen creciendo las tensiones entre lados opuestos del espectro político. La campaña para 2026 se calienta en medio de esa discusión.

