Uribe alista reunión en Rionegro con su bancada para hablar de juicio en su contra y de campaña

El expresidente Álvaro Uribe se reunirá en los próximos días con los militantes del Centro Democrático en Rionegro (Antioquia) para determinar cuáles son los pasos a seguir una vez se conozca la sentencia del juicio en su contra, hecho que tendrá lugar el próximo 28 de julio, como lo indicó la jueza Sandra Liliana Heredia. También se hablará de la reactivación de la campaña electoral, que viene en pausa tras el atentado contra el senador y precandidato Miguel Uribe Turbay.

Los distintos militantes del partido opositor están a la espera de la fecha concreta para desplazarse hasta Antioquia y sostener el encuentro con el exmandatario, quien en su alegato final del juicio en su contra por presunto soborno, fraude procesal y soborno de testigos reiteró ser inocente.

Este es un hecho que, sea cual sea el veredicto, traerá fuertes implicaciones al partido, a la figura de Uribe y a la campaña electoral para el Congreso y la Presidencia. Y estos asuntos, precisamente, serán discutidos en la cita, así como cuál será el margen de maniobra y la línea estratégica que asumirán la colectividad.

Por lo pronto, hay más dudas que certeza y un amplio sector del partido sostiene que hasta tanto no se conozca la sentencia, la agrupación no logrará avanzar al ritmo esperado para los comicios del próximo año.

Ya el atentado contra el precandidato Miguel Uribe golpeó fuertemente la campaña electoral y puso en pausa los foros y actividades que venía realizando el Centro Democrático, que reconoce que la izquierda del presidente Gustavo Petro le tomó ventaja.

En la reunión también se hablará de estrategias para que la derecha pueda dominar la agenda mediática, que fácilmente ha sabido dirigir el presidente Petro con sus pronunciamientos, decisiones y proyectos. Aunque el partido opositor intentó que el discurso de seguridad tomara mayor relevancia, especialmente por los hechos violentos contra Uribe Turbay, lo cierto es que no lo han logrado.

Voces del partido sostienen que les ha faltado audacia a la hora de posicionar sus propuestas, su visión de país y hacerle contrapeso al Gobierno y por ello hay una especial preocupación por las elecciones, pues tienen menos de un año para tomar fuerza y mostrarse como una opción de poder que le compita al petrismo.

En medio de esto, el presidente Petro hizo su primer pronunciamiento oficial sobre el juico, explicando que había evitado hacerlo por respeto a la justicia, pero que ahora debía manifestarse por supuestas presiones contra la jueza Heredia.

“Nunca, siendo presidente, me he pronunciado en el caso judicial que se sigue al expresidente Álvaro Uribe Vélez. Consideré mi deber no hacerlo por respeto a él y al juez de su caso y a la justicia en general. Veo la enorme cantidad de presiones sobre la justicia que se ha desatado”, aseguró el presidente.

