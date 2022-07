Julio César Cárdenas, ¿la ficha del Pacto Histórico para llegar a la Contraloría?

Foto: Archivo particular

La accidentada elección de contralor general en el Congreso tiene una nueva polémica: la supuesta intención del Pacto Histórico de dejarle la entidad a una de sus supuestas fichas, Julio César Cárdenas, ex vicecontralor. Fuentes cercanas a la coalición de gobierno le dijeron a este diario que las recientes movidas dentro del Capitolio y la creación de una nueva lista de elegibles para el cargo con una nueva comisión accidental, tendrían como finalidad que Cárdenas, quien no está en la lista actual, logres ascender y hacerse con el cargo.

En la mañana de este jueves, el presidente del Senado, Roy Barreras, anunció que el Congreso formará una nueva comisión accidental para que cree una nueva lista de elegibles al cargo de contralor general, según él con el fin de brindar todas las garantías y transparencia en la elección. Barreras, quien desde antes de ser elegido como presidente manifestó que debía hacerse una lista nueva por supuestas faltas de garantías, dijo que los nuevos nombres tendrán que estar enfocados bajo los preceptos de “paridad de género y la calificación precisa del mérito”.

El anuncio creó algunas dudas sobre supuestas intenciones de que el Pacto Histórico, quien tiene la presidencia tanto de Cámara como de Senado, hiciera llegar a uno de los suyos al mando de la Contraloría. Esta supuesta ficha sería el ex vicecontralor Julio César Cárdenas, quien en el pasado ya había aspirado, pero no pudo ganarle a Felipe Córdoba, quien hoy ostenta el cargo.

Además de haber sido vicecontralor general, de Cárdenas se puede decir que es abogado de la U. Externado, que fue secretario general de la Transportadora de Gas Internacional (TGI), del Grupo de Energía de Bogotá y que compitió con Felipe Córdoba en la pasada elección a la Contraloría, en cuya prueba de conocimiento alcanzó 84 puntos. En la hoja de vida obtuvo 65 puntos.

En esta ocasión Cárdenas sacó 75.7 sobre 100 en la prueba de conocimiento y por eso no está entre los primeros 10 puntajes. “Obvio se van a venir demandas, porque Cárdenas no tiene el puntaje que se requiere para poder estar dentro de los 10, pero ahí va a película”, cuentan los cercanos al Pacto Histórico. Comentan también que esta movida es una especie de “premio de consolación” para dos senadores cercanos a Cárdenas: Gustavo Bolívar y Alexander López, quienes no pudieron hacerse con la presidencia del Senado.

Por eso lo que según las fuentes en la coalición de gobierno buscan es que Barreras, presidente del Senado, y Racero, presiente de la Cámara, como delegados del presidente de la República para acordar el tema del contralor, aceleren la nueva comisión para la elección, pues se tiene que hacer antes del 18 de agosto.

Otro ingrediente que se suma a la conformación de una nueva lista para meter a Cárdenas es que con esto se tendría que bajar María Fernanda Rangel de su candidatura. Es algo complejo teniendo en cuenta que ella ya tiene asegurados los votos de partidos como la U, Liberal, Conservador, e incluso en el propio Pacto Histórico, entre otras colectividades.

“Si ya se fueran a voto limpio, eso quedaría así”, dice la fuente, quien añade que ya se trabaja para que se mueva la nueva comisión accidental y convenzan a María Fernanda para que desista de su candidatura. “Posiblemente, puede ser Cárdenas el nuevo contralor general, siempre y cuando bajen a María Fernanda Rangel. Si ella sigue ahí, ella les puede dañar el caminado, porque ella ya tiene compromisos y tendría los votos”, concluyen sobre una elección que con el paso de los días aumenta la controversia.