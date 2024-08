Gobierno radicó proyecto de Jurisdicción Agraria: “no posibilita expropiación exprés”

El Gobierno radicó este martes el proyecto de ley ordinaria sobre la Jurisdicción Agraria. Foto: Ministerio del Interior

Este martes, altos funcionarios del Gobierno de Gustavo Petro asistieron al Congreso para radicar uno de los proyectos más importantes en la agenda legislativa del Ejecutivo en estos meses: la ley de Jurisdicción Agraria. Acompañados por varios congresistas de la bancada del Pacto Histórico, los funcionarios explicaron los alcances del articulado y negaron que posibilitara la “apropiación exprés”.

El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo; la ministra de Justicia, Ángela María Buitrago; y la ministra de Agricultura, Martha Carvajalino; radicaron el texto e instaron a los congresistas a leerlo antes de esparcir información que no contiene el articulado. Además, subrayaron que se trata de saldar una “deuda histórica” con el campesinado colombiano y cumplir con el Acuerdo de Paz.

“Una justicia especializada agraria necesitábamos en Colombia hace tiempo y hoy se hace posible abrir ese debate, el último tramo después de acto legislativo y la estatutaria, la ley ordinaria. Recoge muchas de las inquietudes de distintas bancadas frente a este tema y yo creo que esta ley puede ser, además, uno de los puntos principales del acuerdo nacional del cual hemos estado hablando con las distintas bancadas”, afirmó Cristo.

La cabeza de la cartera del Interior también explicó que “no tiene nada que ver esta ley con la expropiación”. De igual forma, indicó que lo que busca el proyecto es que un juez resuelva “los conflictos de la tierra que hay presentes hoy”: “aquí lo que estamos es señalando que toda decisión sobre la tierra será tomada por un juez agrario con segunda instancia del tribunal”.

“El Gobierno está abierto al debate, con transparencia, a buscar consensos. Seguramente hay vacíos, pero hagámoslo con seriedad y con responsabilidad frente al país, y no pretendiendo generar terrorismo mediático, que no le sirve a nadie”, finalizó el ministro.

Por su lado, Buitrago aclaró que lo que buscan es establecer “un procedimiento judicial para que sean los jueces para que asignen la titularidad”. También se refirió al tema de la expropiación exprés, sobre el que fue clara que la Jurisdicción Agraria “no lo posibilita”.

“La expropiación también está reglamentada en la ley, por utilidad social”, enfatizó. “No posibilita [la expropiación exprés] y es una adjudicación judicial. La expropiación, léanse la Ley 60, esto es un tema desde el año 30, facilita una expropiación, pero una expropiación legal. Desde ese punto de vista, no hay una figura diferente y el tema del proyecto de ley no genera una figura exprés diferente a la regular de un proceso para que se le entreguen las tierras para los que tengan el derecho”, añadió.

Los ministros también enfatizaron en que esperan que el Congreso le dé un trámite expedito a esta iniciativa, aunque fueron claros en que estarán dispuestos a debatir las inconformidades de los congresistas que las manifiesten.

