Katherine Miranda confirma que no se lanzará a la Alcaldía de Bogotá

En las elecciones al Congreso de este año, Katherine Miranda sacó 118.540 votos, la más alta de la historia de la Cámara de Representantes. Foto: Mauricio Alvarado

La representante Katherine Miranda confirmó que no dejará el Congreso para aspirar a la Alcaldía de Bogotá en las elecciones regionales de 2023. “Gracias por su cariño, pero he decidido no aspirar a la Alcaldía de Bogotá por respeto a mis electores”, anunció este lunes.

La parlamentaria de la Alianza Verde señaló que cierra esta puerta para cumplir con el voto de confianza que le dieron miles de colombianos el pasado 13 de marzo, cuando salió reelegida con 118.540 votos, la votación más alta en la historia de la Cámara de Representantes.

“Las pasadas elecciones tuve el honor y responsabilidad de ser la mejor votación en la Cámara de Representantes, ustedes me eligieron para representarlos cuatro años y eso haré”, agregó.

El nombre de Miranda se estuvo moviendo entre miembros del partido verde. Contó a este diario que los tres presidentes de la colectividad vieron con buenos ojos la postulación que se estaba haciendo de ella como candidata a la Alcaldía de Bogotá, para reemplazar a la actual alcaldesa, Claudia López.

“Pero no voy a ser irresponsable con los 120 mil bogotanos que votaron por mí a la Cámara. Ya vendrá el momento en que pueda servirle al país desde otros escenarios”, manifestó a El Espectador.

Fuentes le confirmaron a este diario que su nombre no solo se estaba impulsando al interior del verde, sino también en el “frente amplio” que congrega a los partidos de centro izquierda. En ese contexto, en esta etapa preliminar, las colectividades estarían intentando juntarse para elegir a un candidato único que les represente en dicha contienda electoral.

Otros nombres que han sonado para esta aspiración en Bogotá son los senadores Gustavo Bolívar (quien por ahora descartó postularse a esta dignidad), María José Pizarro, y el exalcalde de Ibagué, Guillermo Alfonso Jaramillo. “Jaramillo quiere, pero no tiene fuerza. Nadie cree que pueda ganar”, indicó una fuente que accedió a hablar bajo el anonimato.

