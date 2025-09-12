No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
“Hay que señalar a quien incumplió”: Miranda defiende su salto a la oposición a Petro

La representante Katherine Miranda, de Alianza Verde, aseguró que el presidente Gustavo Petro se hizo elegir con unos preceptos que no ejecutó y que por eso pasó a la oposición. Habló de lo que pasa con la discusión del presupuesto de 2026 y reconoció que su partido “está bastante golpeado” por los escándalos de corrupción que lo han salpicado.

Redacción Política
12 de septiembre de 2025 - 01:04 p. m.
La representante Katherine Miranda aseguró que es necesario que ningún partido tenga cuotas en el Gobierno.
La representante Katherine Miranda aseguró que es necesario que ningún partido tenga cuotas en el Gobierno.
Foto: GUSTAVO TORRIJOS

¿Cómo está realmente el panorama en torno a la discusión del presupuesto?

Estamos repitiendo la historia de hace un año, cuando el Gobierno presentó un presupuesto completamente desfinanciado de manera irresponsable, donde le hemos advertido de 20.000 maneras, no solamente desde el Congreso, sino desde el Comité Autónomo de la Regla Fiscal, expertos en asuntos tributarios y hasta el mismo Banco de la República, que viene desfinanciado. Y no solamente por lo de la reforma tributaria, que son los $26,3 billones, sino que viene...

Guillermo(n5sqs)Hace 6 minutos
En las democracias modernas, sólidas y representativas, los partidos de coalición tienen cuotas en el Gobierno. El problema es cuando no se cumple el Plan de Gobierno y se desvían los recursos a otros menesteres.
