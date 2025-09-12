“Hay que señalar a quien incumplió”: Miranda defiende su salto a la oposición a Petro

La representante Katherine Miranda aseguró que es necesario que ningún partido tenga cuotas en el Gobierno. Foto: GUSTAVO TORRIJOS

¿Cómo está realmente el panorama en torno a la discusión del presupuesto?

Estamos repitiendo la historia de hace un año, cuando el Gobierno presentó un presupuesto completamente desfinanciado de manera irresponsable, donde le hemos advertido de 20.000 maneras, no solamente desde el Congreso, sino desde el Comité Autónomo de la Regla Fiscal, expertos en asuntos tributarios y hasta el mismo Banco de la República, que viene desfinanciado. Y no solamente por lo de la reforma tributaria, que son los $26,3 billones, sino que viene...