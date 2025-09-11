No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
11 de septiembre de 2025 - 11:00 p. m.

Katherine Miranda: “Quiero ver un Congreso que no acceda a los chantajes de Petro

La representante Katherine Miranda, de Alianza Verde, aseguró que el presidente Gustavo Petro se hizo elegir con unos preceptos que no ejecutó y que por eso pasó a la oposición. Habló de lo que pasa con la discusión del presupuesto de 2026 y reconoció que su partido “está bastante golpeado” por los escándalos de corrupción que lo han salpicado. Agregó que espera a que a todas las colectividades las dejen sin burocracia para que el Capitolio tenga independencia.

María José Barrios Figueroa

