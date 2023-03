“Estamos quitando los artículos que son de otras reformas”: Miranda sobre PND

Katherine Miranda, quien ha marcado varias pautas en la discusión del Plan Nacional de Desarrollo. / Mauricio Alvarado Foto: Mauricio Alvarado / El... - Mauricio Alvarado

Katherine Miranda ha tomado la voz cantante en las discusiones del Plan Nacional de Desarrollo. Como presidenta de la Comisión Tercera de la Cámara ha liderado la redacción de la ponencia que en los próximos días se radicará en las dos corporaciones del Congreso. La representante de la Alianza Verde habló de las discusiones y de cómo va quedando el proyecto, que por tiempos debe estar listo entre jueves y viernes.

¿Cómo van las discusiones del Plan de Desarrollo?

Van muy bien. Se ha dado una discusión bastante amplia con todos los sectores políticos. Estamos haciendo audiencias en todas las regiones para escuchar gremios y academia. Se ha hecho una discusión bastante tranquila y se ha construido un Plan con un enfoque de pluralidad. Hemos tenido en cuenta a la oposición y a los independientes en la construcción.

¿Cuándo se radicará la ponencia?

Por tiempos, tenemos que radicar entre jueves y viernes para poder estar votando martes y miércoles de la próxima semana.

Está ajustado el tiempo de votaciones, ¿no vuelve el mismo debate de que no están discutiendo los temas?

La construcción de la ponencia ha sido con los coordinadores y ponentes, y es lo que estamos haciendo, como lo estipula la Ley 5ª. Lo que estamos haciendo es recoger los aportes de todo el mundo. Además, recordemos que este Plan de Desarrollo se construyó con unos diálogos regionales que para el Gobierno fueron vinculantes y hoy están en discusión en el Congreso. Igual hablamos del primer debate. Faltarían 45 días más para la construcción de la segunda ponencia, donde seguiríamos con las audiencias públicas.

¿Algún cambio sustancial frente a lo que radicó el Gobierno?

Estaba el artículo de las facultades extraordinarias para el presidente. Era un solo artículo bastante amplio y lo que hicimos fue dividirlo en varios artículos para especificar cuáles eran esas facultades para determinados temas: el San Juan de Dios, la fusión de unos fondos absolutamente específicos, artículos relacionados con las empresas energéticas... Lo que estamos haciendo es quitarle las generalidades, que le daban unas facultades gigantes al presidente y las reemplazamos por específicas.

Aún hay temores con varias de esas facultades, ¿qué pasó con esas que daban un margen de acción amplio frente a las empresas energéticas?

Esas angustias se disiparon porque se identificó cuál puede ser la intervención del Estado y se nombraron las empresas que pueden ser intervenidas. Son empresas pequeñas, con problemas de contratación, prestación de servicios y administración, y la idea, como quedó estipulado, es que se pueda hacer un holding. Había miedo a que se le metiera mano a Ecopetrol o ISA, pero se dejó claro que esas no.

¿Qué ocurre con los artículos vinculados a la salud?

Hay una gran discusión de que esos artículos están en la reforma a la salud y no deberían estar en el plan de desarrollo. Esa discusión la vamos a dar y la aplazamos mientras los partidos políticos que tienen reparos a la reforma se definen.

¿Cómo ve los asuntos relacionados con las VIS, en los que se estipulan topes en unidades de valor y no en salarios mínimos?

Ese artículo tiene bastante discusión, porque lo que estamos viviendo con el tema de la inflación es que están subiendo las tasas. Entonces toca ver cómo se pueden establecer los topes para que la gente pueda acceder a la vivienda.

¿Y en el tema de registro único de ingresos?

Todavía no hemos hablado.

¿Estamos a cuánto del texto final?

Estamos al 60%. Es que ya salimos de temas muy espinosos como los fondos y las facultades.

¿Qué pasa entonces con los fondos?

La gran mayoría de los fondos se mantienen en la ley 80.

El director del DNP expresó que temía que el Plan Nacional de Desarrollo se convirtiera en un tema muy regional y que quedara como un cúmulo de pequeños proyectos departamentales...

Los megaproyectos que no dependen de un solo departamento y son fundamentales para la nación se mantienen. En la discusión del plan plurianual, se habló de la necesidad de vías terciarias y secundarias. El Gobierno reconoció la necesidad de fortalecer estas vías. Se escucharon las necesidades de los congresistas y esperamos que el miércoles se tenga claridad del plan plurianual. Lo que hemos visto es que en todos los planes de desarrollo es que se aceptan todos los proyectos, pero este Gobierno lo veo muy responsable, porque dice que solo queda lo que se comprometan a hacer.

¿No entran los proyectos de los congresistas?

No.

¿Y no hay riesgo de que no se apruebe ante la falta de participación?

Se escucharon a los congresistas y fueron muy responsables en sus propuestas. Mucho de lo que proponían coincidía con lo que ya venía. Las diferencias no son muchas. Pero hay que recordar que todos estos proyectos son de impacto fiscal y deben tener el visto bueno del Gobierno para ser incluidos en el Plan de Desarrollo.

El senador Efraín Cepeda expresó su temor que se desconocía en el plan nacional los recursos de procedencia privada, entre las que están las alianzas público-privadas (APP), ¿qué pasó en este asunto?

El DNP entendió la necesidad de las APP y entrarían en el artículado.

Otro de los temores era la destinación de recursos para compra de tierras, ¿se hizo algún cambio?

Se mantiene tal como lo pide el Gobierno Nacional. No se establecieron rubros específicos. Eso se hará con el presupuesto de cada año. Hay un estimativo, pero en el Plan de Desarrollo se dejó clara la necesidad de la compra de las tierras, pero no damos montos.

Algunos congresistas han dicho que todos estos debates de las reformas a la salud, laboral y pensional son una cortina de humo para pasar sin contratiempos los micos en el Plan Nacional de Desarrollo. ¿Qué responde?

Hemos sido responsables. Y estamos eliminando los artículos que son de otras reformas que está radicando el Gobierno. Eso fue lo que pasó con la reforma a la salud. La prohibición del fracking no entró en el Plan de Desarrollo porque hay un proyecto de ley en curso frente al tema.

¿Qué pasó con la Policía y el cambio de ministerio adscrito?

En la misma lógica se determinó que eso debe ser estudiado por la Comisión Primera y que dicha discusión amerita un estudio juicioso y riguroso que no puede ser un artículo del Plan de Desarrollo. No lo eliminamos porque no estuviéramos de acuerdo, sino que sentimos que no era el proyecto adecuado para dar esa discusión. Recordemos que el Plan de Desarrollo tiene una vigencia de cuatro años, y si se va a hacer una transición de estas, esto queda en una ley de largo aliento.

¿Algún otro cambio por mencionar?

No, por el momento no.

Se ha cuestionado el poco trabajo en las sesiones extraordinarias...

Creo que se citaron las extraordinarias y el objetivo principal era el Plan de Desarrollo. Lastimosamente me ha tocado correr porque el Plan de Desarrollo llegó dos semanas tarde. Lamento que hayamos perdido tanto tiempo valioso. No solo pasó con nosotros, sino con otras reformas.