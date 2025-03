Petro habló de chat entre Benedetti y Miranda y lanzó dardos contra “derecha bogotana”

Gustavo Petro, Armando Benedetti y Katherine Miranda. Foto: Archivo Particular

A través de su cuenta de X, el presidente Gustavo Petro se refirió en la mañana de este lunes a la polémica que desató la imagen que reveló El Espectador de un chat entre el nuevo ministro del Interior, Armando Benedetti, y la representante Katherine Miranda, de la Alianza Verde. La fotografía le generó varias críticas a la congresista, quien públicamente ha cuestionado duramente a Benedetti, pero en la conversación lo trató amistosamente y entre risas.

El mandatario se sumó a las reacciones con un trino de cuatro líneas en el que cuestionó a la “derecha bogotana” sin mencionar directamente a la representante. “Mi experiencia personal en el contacto, ya por largos años, con la facción de la derecha bogotana que se camufló de progresismo para sacar votos, se reduce a pocas palabras: Nunca encontré un grupo político tan lleno de traición y oportunismo”, dijo.

Mi experiencia personal en el contacto ya por largos años, con la facción de la derecha bogotana que se camufló de progresismo para sacar votos, se reduce a pocas palabras: Nunca encontré un grupo político tan lleno de traición y oportunismo https://t.co/W7Sfkey2UH — Gustavo Petro (@petrogustavo) March 3, 2025

Cabe recordar que en el chat, el ministro Benedetti lamenta no poder saludar a Miranda como lo hacía cuando ambos compartían en el Legislativo: “Jajaja debe ser que hace rato no te veía. Qué vaina no poder saludarte como antes”. A esto, la congresista respondió: “Y no me vayas a saludar ahora. Tienes a todos los medios encima”. Benedetti señaló que igualmente debería saludarla y Miranda le contesta: “Nooo, jajaja”.

Luego de que muchos la señalaran de incoherente por ese trato al funcionario, al que también ha rechazado por las denuncias de presunta violencia machista que pesan en su contra, Miranda se pronunció en sus redes sociales asegurando que conoce a Benedetti desde hace varios años y que eso no le impide rechazar su llegada al gabinete de Gustavo Petro.

“Conozco a Benedetti hace varios años en el Congreso, he trabajado con él varios proyectos de ley. Desde hace 3 años no lo saludo, me llamó para saludarme ese día y le dije que no me saludara. Y de paso le notifiqué que firmaría la carta de rechazo a su nombramiento“, dijo la representante de la Alianza Verde. Y agregó que “Puedo mantener un trato cordial con alguien a quien conozco hace años por su paso por el Congreso y, al mismo tiempo, tener la convicción de rechazar su nombramiento”.

En redes sociales, otras figuras políticas han reaccionado al tema, varias de estos del Pacto Histórico y en contra de Miranda. “Las ‘feministas’ que critican a las feministas del Pacto”, dijo la superintendente de Industria y Comercio, Cielo Rusinque. “Pero salúdalo, Katherine Miranda, al fin y al cabo él es el ministro del Interior y tú eres una congresista. Siempre las cartas por encima de la mesa”, opinó la representante María Fernanda Carrascal.

