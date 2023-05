“La anulación de la elección no es culpa mía, es del Congreso”: Carlos Rodríguez

Contralor General de la República, en el Foro ‘La Reforma Pensional, una mirada desde el Control Fiscal’. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

El pasado jueves 25 de mayo se conoció que la Sección Quinta del Consejo de Estado anuló la elección del contralor general, Carlos Hernán Rodríguez Becerra. La decisión llegó luego de que el alto tribunal encontrara varias irregularidades en el proceso de su elección en el Congreso, tras estudiar una demanda a nombre de los congresistas Jennifer Pedraza (Dignidad y Compromiso) y Cristian Avendaño (Alianza Verde).

Los errores en el proceso están relacionados con que el Congreso elaboró listas de aspirantes sin cumplir con los requisitos de ley como: estándares de equidad de género y paridad, aspirantes con los mayores puntajes de la prueba de conocimientos y de la evaluación de las hojas de vida. Según el Consejo de Estado, el legislativo pasó por encima esos requisitos y elaboró tres listas, desconociendo el debido proceso.

Otro de los problemas habría sido que la Mesa Directiva del Senado, en cabeza de Roy Barreras, no cumplió con los tiempos que exige la ley. Adicionalmente, la elección de Rodríguez ocurrió en sesiones extraordinarias, cuando estas “solo tenían por objeto el trámite de tres iniciativas y no al proceso de elección del contralor general”, determinó el Consejo de Estado.

Frente a la anulación de la elección y los múltiples errores que cometió el Congreso, Carlos Hernán Rodríguez ofreció una rueda de prensa en la mañana de este 30 de mayo, en la que aseguró que respetará la decisión de la Sección Quinta, pero que no se quedará de brazos cruzados. “Respeto la decisión judicial, sin perjuicio de mi legítimo derecho a interponer todos los recursos, acciones y demandas que contempla nuestro orden jurídico para restablecer mis derechos”, aseguró.

Rodríguez, quien solo duró nueve meses en el cargo, explicó que ya solicitó a través de su defensa una aclaración del fallo. Igualmente, dijo que frente a su ausencia definitiva del cargo, de acuerdo al artículo 38 del decreto 267 del 2000, le corresponderá al vicecontralor asumir sus las tareas del contralor hasta que se realice una nueva elección en el Congreso o se tome cualquier otro tipo de decisión.

Por otro lado, afirmó que el recurso de aclaración no busca que se modifique el fallo del Consejo de Estado, sino que sea aclarado el alcance. Respecto a si va a volver a participar en la lista de 10 personas para la nueva elección de contralor, aseguró que no es clara su situación y que hay personas que no lo quieren en el cargo.

Según dice, no ha definido si se va a volver a presentar: “En el fondo, siento que muchos sectores piensan ‘cuidado con este tipo’. No puedo decir que soy el mejor, pero tengo experiencia en el tema del control fiscal. (...) Lo único que estoy peleando es el derecho como ciudadano que tengo a que se me respete un derecho adquirido y el derecho a mi buen nombre”, dijo.

El Consejo de Estado determinó que había errores con la conformación de la lista respecto al puntaje de los aspirantes en la prueba de conocimientos, sin embargo, Rodríguez dice que “jamás ha existido ningún reproche frente a mi inclusión en la lista de elegibles”, pues asegura “haber sacado la calificación más alta en una prueba de conocimientos”.

En ese mismo sentido, dijo también que no ha sido destituido y que se trata de la anulación de un procedimiento en la elección. “Por circunstancias ajenas resulté afectado (...) Siempre me he sujetado a las reglas que me ha fijado el Estado. No es culpa del contralor o de la persona que resultó elegida”, dice que fue un error del Congreso.

