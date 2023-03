“La buena fe del gobierno implicó un freno a las Fuerzas Armadas”: Roy Barreras

Roy Barreras, presidente del Senado, celebró que se haya levantado el cese al fuego con el Clan del Golfo. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Roy Barreras ha marcado distancia con algunas de las acciones del gobierno de Gustavo Petro, entre estas, varios elementos de la ejecución de la política de “paz total”. Tras el anuncio de que se levantaba el cese al fuego bilateral con el Clan del Golfo, el presidente del Congreso celebró la decisión y hasta destacó que la determinación, hecha el 31 de diciembre del 2022, solo había servido para frenar la labor del la Fuerza Pública.

En entrevista con Caracol Radio, Barreras insinuó que se había hecho el procedimiento al revés, pues primero se debían instalar las mesas de negociación y luego discutir en estos espacios eventuales ceses. “La voluntad de paz, y el propósito de paz total, es un propósito en el que hay que perseverar. Los acuerdos de paz implican instalación de mesas de diálogo y de esto necesita la voluntad de las partes, y estas están en marcha. Pero los ceses al fuego son producto de lo acordado en estas y deben ser verificables”, afirmó Barreras.

Roy Barreras fue más allá y aseguró que “de buena fe” el presidente ofreció el cese al fuego, pero “ninguna de las organizaciones ha cumplido”. El senador entró a mencionar cada uno de los grupos armados y los casos en los que supuestamente violaron el cese al fuego.

En cuanto al Clan del Golfo, resaltó el paro minero y lo tildó de “paro armado”. En cuanto al Estado Mayor, las disidencias de “Iván Mordisco”, los acusó de estar “ejerciendo la violencia en Putumayo, Caquetá y en el Meta”. En este último caso mencionó las amenazas a algunos miembros de ETCR para que salgan desplazados.

El senador también tuvo palabras para la Nueva Marquetalia, a la que señaló de “ejercer violencia” en la frontera con Venezuela y de querer mantener las armas. Por último habló del Eln, al que reconoció por no aceptar el cese bilateral y censuró sus acciones en contra de la Fuerza Pública.

“En la práctica, la buena fe del gobierno implicó un freno a las Fuerzas Armadas, porque los señores de estos grupos no correspondieron a esta noble oferta”, explicó Barreras, que afirmó que la estrategia debería pasar por mantener las negociaciones de la “paz total”, pero con una Fuerza Pública activa en el territorio.

“Los decretos no se necesitan para la ‘paz total’”, afirmó Roy Barreras sobre los ceses al fuego bilaterales, para luego volver a recalcar que este tipo de medidas deben venir después de negociaciones, no antes. Incluso, expresó su deseo de que se levanten todos los ceses al fuego, no solo el del Clan del Golfo.

Por último, reiteró que no hay posibilidad alguna de que se le otorgue algún tipo de beligerancia o reconocimiento político al Clan del Golfo, tal como vienen insistiendo en distintos espacios. “Los narcos no irán a la JEP”, dijo el presidente del Congreso.