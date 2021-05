El representante, férreo opositor a la reforma, dice que es innecesaria, que hubo presiones del Gobierno y e

spera que se caiga en la Corte Constitucional.

Germán Navas Talero, representante a la Cámara por el Polo, fue uno de los congresistas que más lucharon en contra de la cadena perpetua para violadores y asesinos de menores. Presentó dos ponencias de archivo para intentar tumbar la iniciativa, pero ante la acogida del proyecto, sus intentos fueron derrotados de forma apabullante. A pesar de la aprobación, Navas se mantiene en sus objeciones y confía en que la Corte Constitucional tumbe la reforma. Además, advierte que se abre una puerta bastante peligrosa para que este tipo de penas se aplique a otros delitos.

Colombia ya tenía penas de 60 años para casos de homicidio y violación, ¿era necesaria la cadena perpetua?

No se requiere. Solo se tenía que hacer la misma operación que se hace con el tráfico de menores. Este delito tiene una pena máxima de 60 años, y con los agravantes se podría llegar hasta los 90. Esa fórmula se podía aplicar, pero tenía que hacerse demagogia. Estaba tan mal Duque en las encuestas que, para ganarse a una población que no lee, resolvió esta medida. Ahora la gente cree que se acabó la delincuencia, y no es así. La delincuencia de ese tipo se acaba cuando usted educa un pueblo y hace que la justicia sea rápida y efectiva. El delincuente le teme es a la certeza de la pena, no al quántum de la pena. De ser la gravedad de la pena, pues en los países donde hay pena de muerte la criminalidad sería muy baja, y eso no ocurre. Está demostrado que las cárceles donde se tiene a condenados a prisión perpetua son más costosas que la de condenados a muerte. En un país donde la Corte Constitucional ha denunciado un estado de cosas inconstitucional en las cárceles, es inmoral aumentar las penas. Además, los demagogos ya están buscando a ver qué otros delitos se les puede imponer cadena perpetua.

Habla de que ya está sonando la cadena perpetua para otros delitos, ¿está preparado el Código Penal colombiano para este cambio?

Esto es increíble en un país que ha firmado todas las convenciones de derechos humanos que buscan la reeducación del delincuente y no el maltrato del delincuente. El objetivo de la pena debe ser la rehabilitación, pero con la cadena perpetua se renuncia a este principio. Aquí son tan payasos, perdón la expresión, que dicen que es una cadena perpetua que la vamos a revisar a los 25 años para ver si está mejor el condenado. Eso es paja. Aquí no se tiene ningún sistema de terapia. Aquí las personas entran en una cárcel y salen peor. Es una burla.

¿La revisión a los 25 años no crea problemas en el ordenamiento jurídico colombiano frente a la posibilidad de que otros condenados por distintos delitos pidan el mismo beneficio?

Si hablamos de la igualdad, hay razón en pensar en ello. Nuestra Constitución trae el principio de igualdad como fundamental, por eso toda ley favorable debe aplicarse a todos. Eso no lo analizaron ellos, lo que necesitaban era el show como el que están haciendo para bautizar con el nombre de una persona fallecida el texto aprobado. Son tan cortos de mente, que no se han dado cuenta de que no es ley, sino reforma constitucional. En las audiencias públicas que se hicieron en el Senado, todos los expertos dijeron que la medida no servía, que era inútil. En un foro que se hizo en la Universidad de los Andes, donde participé con Juanita Goebertus y José Obdulio Gaviria, el mismo senador del Centro Democrático reconoció que la medida era innecesaria, que no se justificaba, pero que tenía que votarla por la disciplina parlamentaria. Le dieron el voto a Duque sin estar convencidos.

Está insinuando que desde el Gobierno se presionó para sacar la reforma a como diera lugar...

Claro que sí, el Gobierno necesitaba darle un contentillo a la gente. Por eso Iván Duque salió a defender esta reforma. Como lo han dicho los entendidos en la materia, fue puro populismo punitivo. Ahora llegarán a los pueblos a decirle mentiras a la gente y asegurar que ellos acabaron con las violaciones a menores. Pero no acabaron con nada. El mismo fiscal general, que no apoya esta propuesta, dijo que el problema es que el 95 % no es judicializado. El delincuente no le teme a ninguna pena porque sabe que no lo van a investigar, sobre todo en este tipo de delitos donde el agresor es del círculo familiar.

Ahora se necesita la reglamentación, ¿el Congreso tendrá voluntad?

En este Congreso no tengo fe. Los he visto hacer tantas cosas extrañas, que no sé. Allá entran cosas blancas y salen negras. No tengo confianza en los componentes actuales del Congreso. No estudian ni leen, solo les importa la demagogia: sacan leyes para conseguir votos y no para mejorar las cosas. Está el ejemplo de que redujeron el régimen de inhabilidades. Eso no lo hicieron para hacer más eficiente el procedimiento, sino para que pudieran votar por sus primos y cuñados.

¿Cómo vio el trámite de las recusaciones?

Eso que hicieron en el Senado fue vergonzoso. Demuestra que son buenos futbolistas, porque cogen todo a patadas. Por protocolo le debieron dar el trámite que la ley dispone frente a ese tipo de recusaciones, y es llevarlo a la Comisión de Ética. Recuerdo que en el caso del presidente de la Corte, cuando se le hizo el juicio en el Congreso, su abogado presentó 40 recusaciones. En ese caso, la Cámara estuvo a la altura y se dio trámite una por una en la Comisión de Ética. No sé qué tanto fundamento tenía la recusación, no conozco el texto, pero debieron enviarlo a la Comisión.

¿La cadena perpetua superará la prueba en la Corte Constitucional?

Tengo esperanza de que no pase en la Corte. Leyendo a penalistas, constitucionalistas y expertos en leyes, uno ve que han dicho que hay una sustitución de la Constitución.

Si no es la cadena perpetua, ¿qué sirve para reducir este tipo de violencias contra los menores?

Unos verdaderos organismos de investigación que localicen a los agresores y los aprehenda. También se necesita una mayor educación a nivel familiar para que se les dé a los menores de edad la educación sexual que tanto se necesita y que tanto niegan. Un país al que no educan sexualmente, pues lo abusan sexualmente porque no sabe.