La carta con la que piden que reforma a la salud sea tramitada como estatutaria

Entre los muchos debates que ha causado la reforma a la salud, radicada este lunes en la Cámara, hay uno que es de mero trámite parlamentario, pero que puede llegar a ser fundamental: se está ante una ley ordinaria o estatutaria. De la forma en que se tramite dicho proyecto puede depender su futuro. Si se hace de forma errónea, la Corte Constitucional podría hundir la reforma cuando esta se convierta en ley y lo haría por vicios de forma.

Ante este debate, 25 congresistas, entre senadores y representantes, firmaron una carta en la que le advierten a los presidentes de Cámara y Senado que dicho proyecto debe ser presentado como una ley estatutaria y no ordinaria, como inicialmente ha hecho el Ejecutivo: “Las disposiciones contenidas en el proyecto de ley regulan de manera integral el contenido y alcance del derecho fundamental a la salud y, por lo tanto, requieren ser sometidas a una discusión democrática y de control posterior cualificado propio de las leyes estatutarias”.

Vale recordar que los proyectos de ley estatutaria tienen un trámite especial y diferente al de una ley ordinaria, esto debido a que tienen un impacto mayor a la ciudadanía. Las estatutarias apenas tienen un año para que se lleve a cabo su trámite completo, deben ser aprobadas con mayoría absoluta (50%+1) y pasan a control inmediato y automático de la Corte Constitucional.

“una iniciativa de este calado debe ser discutida con amplio espacio de deliberación, contar en lo esencial con una amplia votación y, sobre todo, tener la certeza de su constitucionalidad antes de su vigencia”, comentaron los legisladores que escribieron la carta. Además de destacar esta condición especial que debería ser aplicada a la reforma a la salud, los parlamentarios recordaron que este tipo de proyectos no pueden discutirse en sesiones extraordinarias, como pretende actualmente el gobierno, por lo que también alertaron sobre lo problemático que podía llegar a ser este hecho.

Los congresistas firmantes también hicieron referencia a determinaciones de la Corte Constitucional para destacar que el alto tribunal ya ha dicho que “cuando se trata de la regulación de un derecho fundamental, su expedición se debe realizar mediante ley estatutaria”. A esto añadieron que esta categoría no va en contravía del aspecto prestacional que tiene el texto presentado por el Ministerio de Salud.

“Al incluirse el acceso a los servicios de salud como un elemento del núcleo esencial del mismo, se incorporaron los principios que rigen al Sistema de Salud como son la disponibilidad, calidad, continuidad e idoneidad, todos estos relacionados directamente con la prestación del servicio del Sistema de Salud”, expresaron los firmantes, que hacen parte de distintas colectividades -liberales, Centro Democrático, Verde Oxígeno, Alianza Verde, etc-.

Además de reiterar que debe tramitarse como ley estatutaria, los congresistas entraron a enumerar los puntos en los que la reforma a la salud sobrepasa esta categoría. En la carta señalaron que se reestructura el sistema general de seguridad social y se entrar a desarrollar múltiples elementos del sistema de salud.

Bajo esta misma argumentación apuntaron a que se redefine tanto el derecho a la salud como la participación ciudadana. También se entraría a modificar el acceso a los servicios de salud y el sistema de aseguramiento. En otro de los puntos se habla de que varios de los cambios afectan el monto de los gastos, por lo que se entra a afectar directamente el derecho a la salud. Por último, los congresistas señalaron el global de la reforma entra a afectar aspectos básicos de la ley estatutaria a la salud de 2015, por lo que sí o sí debe tramitarse de la misma forma a como se hizo esta última.

En conclusión, los congresistas -entre los que figura Humberto de la calle, Paloma Valencia, Jota Pe Hernández, Catherine Juvinao, Alejandro Carlos Chacón- expresaron que no entrarían a opinar sobre la conveniencia o no del proyecto, sino que por su impacto debe debatirse bajo el parámetro especial de una ley estatutaria dado que “altera el contenido esencial del derecho a la salud. Por último, recordaron otros episodios en los que la Corte Constitucional hundió otras iniciativas por no haber cumplido con este trámite estatutario.