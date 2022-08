“La coalición de gobierno solo durará dos años”

El senador novato de la Alianza Verde no tuvo los mejores pronósticos frente a la bancada gobiernista y le diagnosticó poco tiempo de vida. Esto se vería reflejado en que la agenda de gobierno se podría quedar a mitad de camino. Foto: Cristian Garavito

¿Considera que realmente hay un cambio en el Congreso?

Lo primero, esta es la bancada alternativa más grande de la historia. Eso es un cambio amplio. Eso se percibe en los temas y expresiones. Eso sí, aunque somos grandes y alternativos, somos muy inexpertos. Lo segundo es que hemos podido hacer una serie de proyectos que van a intentar cambiar este país. Hemos podido avanzar en eso, haciendo control político. Pero nada de esto se ha comprobado, solo lo vamos a saber en seis meses, cuando comencemos a aprobar las reformas. Sin duda, se siente un espíritu de cambio. Si se consolida o no, depende de las votaciones de las reformas.

¿Cuando habla de poca experticia, se refiere a posibles primiparadas?

Sí, esas primiparadas las hemos cometido todos, incluido yo, y eso que nos hemos preparado mucho con la UTL. Esta bancada alternativa es de las más grandes y por primera vez es de gobierno, entonces la responsabilidad es mucha y por eso hay primiparadas. Pero no es nada grave, es lo normal cuando uno llega a un trabajo nuevo. Pero, se sienten las primiparadas. Por ejemplo, esto que pasó con las congresistas que pidieron la palabra para adherirse a una proposición. Esos son errores que no debieron haber pasado, pero no es nada grave.

Podría interesarle: Elección de contralor: los espaldarazos políticos a los candidatos en el Congreso

¿No le genera cuestionamientos que los partidos tradicionales hayan saltado tan rápido a ser de gobierno?

Esa pregunta me la hago todos los días. Para mí fue un gran descanso que Cambio Radical no estuviese en la coalición de gobierno y que fuesen independientes. Me sentía muy incómodo con esa posibilidad, pero los demás llegaron. Lo que siento es que son necesarios para aprobar las reformas. Por primera vez hay tantos alternativos en el Congreso, pero no alcanzamos siquiera a la mitad y por eso toca hacer alianzas. A qué costo, no lo sabemos. Eso lo dirán las reformas.Pero siento que aquí hay tres anillos: el bloque alternativo, que es Centro Esperanza Verde, Pacto Histórico, Comunes e indígenas; el segundo anillo están los liberales; y el tercer anillo es de Conservadores y la U, que son los más alejados. Así estaría organizada la coalición de gobierno. Sabíamos que si no lográbamos la mayoría, algo casi imposible, tocaba negociar con los partidos. Esa negociación no ha comenzado. Me preocupa, y lo digo con mucho respeto, que hay un montón de compañeros que están proponiendo reformas que no sirven para nada. Es puro show mediático que está desgastando a la coalición, cuando será en las verdaderas reformas, que todavía no han sido propuestas todas, donde debemos dar la pelea.

¿Cuando dice que hay proyectos que no sirven se refiere, por ejemplo, a eso de bajarse el sueldo?

Hay como tres o cuatro reformas que son centrales. Eso que llamamos reforma para luchar contra la corrupción, en la vida real es un gran paquete de reformas en el que se incluye reformar el órgano electoral. Eso es más importante que cualquier otra reforma política. También es importante la reforma agraria. Tercero, la reforma al sistema nacional de seguridad. La cuarta en importancia es la reforma al medio ambiente. Y el quinto es la reforma de educación. En medio de esos temas han comenzado a hablar de la reducción de sueldos, el de las camionetas y otra serie de temas que debieron haberse metido en esos grandes paquetes de reformas y no por los lados. Eso causa que estemos en un debate por los sueldos y no discutiendo una reforma a la Registraduría, luego de lo que pasó el 13 de marzo.

Le recomendamos: ¿Impuestos a las iglesias en la reforma tributaria? Controversia tras la propuesta

Hablando de reformas, ¿se apresuró el Gobierno en radicar la del Código Electoral en vez de buscar reformar el sistema electoral en sí mismo?

Sí. El Código se hundió y la Corte ordenó hacerle un nuevo trámite, pero no era urgente. Y yo creo que fueron muy acelerados. Ese Código tiene cosas muy interesantes, no lo niego, pero hay cuatro o cinco que, ya de entrada confieso, no voy a acompañar. Por ejemplo, no acompaño que los registradores municipales sean de libre remoción y nombramiento. Eso sería la feria de la corrupción y la entrega de registradores a clanes. Ese famoso voto electrónico. Yo prefiero el voto como está, así tenga casos de corrupción graves, a un sistema electrónico sin veeduría. El tema de la privatización o la tercerización. Hay muchas cosas que no voy a acompañar en ese código. Creo que fue acelerado, porque el Código debió haber venido después de reformar el órgano electoral.

¿Cree que el gobierno lo apoyará en acabar el CNE y cree un nuevo ente electoral?

Sí nos acogemos a lo que se dijo en campaña, mi proyecto hasta se queda corto a lo que propuso el propio presidente Petro. Yo espero que lo acompañen. Ellos hablan de una nueva reforma, sobre todo el presidente del Senado, Roy Barreras, que es muy parecida a lo que planteaba el acuerdo de paz. Lo esperamos, pero vamos a seguir avanzando con nuestro proyecto.

¿El tema de la elección de contralor no está desnudando las debilidades y fragilidad de la coalición de gobierno?

No, yo creo que lo que ha pasado en ese tema, sobre todo en el bloque alternativo, es inexperiencia. Hasta hace una semana, antes de que yo sacara la rueda de prensa de Rangel, ese tema no les importaba, era como si no fuera con ellos. No saben lo importante que es. Eso hace parte de las primiparadas. Pero eso se va perfeccionando. En el caso del Pacto, van sí o si con Rodríguez y en nuestro caso estaremos tomando la decisión en los próximos días, espero que sea una decisión de bancada y pública.

Lea también: Los mensajes y expectativas del gabinete de Petro

¿Cómo ve el tema de contralor? ¿Cuál es el gran peligro?

La Contraloría sirve para cuidar los recursos públicos, en la teoría. Pero en la vida real sirve para tres cosas: para darles puestos a los políticos, más de 4.000; un presupuesto amplio que nadie fiscaliza, porque nadie fiscaliza al que fiscaliza; y porque es un mecanismo de chantaje. Eso pasa mucho en los municipios. Un gobernador o un alcalde que tenga problemas en la Contraloría puede ser víctima de chantaje de los cercanos al contralor Le dicen: “me apoya o lo sanciono”.

Esas tres cosas son las que hay que evitar. Uno dice que eso se limita reformando la forma en que se eligen los órganos de control, pero como eso no va a pasar, tenemos que elegir a la mejor persona. Desafortunadamente, en la lista que se hizo en el gobierno Duque metieron gente nada que ver. La decisión mía, después de haber investigado a María Fernanda Rangel, que es la candidata de Pipe Córdoba -el contralor-, es que voy a proponer en el partido votar por la persona que le puede ganar a Rangel.

Pero el otro favorito supuestamente tiene relaciones con Juan Carlos Abadía y Juan Carlos Martínez...

Sí, todo eso nos preocupa, incluso nos preocupa que hay uno muy cercano al clan Aguilar, pero eso es culpa del anterior Congreso, que no metió a la gente cualificada. Ya en este escenario nos toca escoger al menos peor.

Usted aspira a que haya una decisión de su partido en bancada, ¿las relaciones internas recompusieron para lograr esto?

No, el clima está muy duro porque hay gente con Rangel que está pidiendo libertad y voto secreto. Lo que yo he dicho es que votemos abiertamente y en bancada. Y pues el que se quiera separar de la decisión, abiertamente lo dice. Por ejemplo, si llega a ganar en la bancada Rangel, pues yo me aparto de la decisión y lo digo públicamente.

Revise acá: Congresistas cuestionan críticas a candidata a contralora M. Fernanda Rangel

Hablando de las divisiones, ¿se superaron todas esas rencillas que hubo en campaña?

No, pero el clima ha mejorado muchísimo. El problema es que la Alianza Verde quedó muy fracturada. Hay que esperar que pase el tiempo. Yo soy nuevo y siento aún más la ruptura. Les he pedido a los copresidentes, Antonio Navarro y Carlos Ramón, que esto hay que solucionarlo y pasar cuenta de cobro. La gente que destruyó el partido debe tener un costo, así sea que salgan de la dirección y la copresidencia. Esto que pasó con el partido no puede volverse a permitir.

¿Cómo ve esas figuras, como Jota Pe Hernández, que parecen que van por su lado y no tienen en cuenta la colectividad?

Lo que pasa es que Jota Pe tiene un bajo aprecio por el partido. No come de nada y eso se ve hacia afuera. Eso es normal en gente nueva. No es raro. Eso debe ir mejorando. Preservar los partidos es importante. Eso debe ir cambiando. Él no tiene un aprecio en el sistema partidista y se nota.

Hay dudas sobre cómo la Alianza Verde asumirá su posición con Gustavo Petro, ¿cómo cree que se dará?, ¿se plegarán a todas las iniciativas?

Yo aspiro, y eso que estuve en primera vuelta con Fajardo, a que acompañemos en todo lo que se pueda al Gobierno en la agenda de transformación. Donde haya que criticar, que se critique, pero que la política sea acompañar la agenda de transformación.

En este espacio, Humberto de la Calle expresó sus reservas ante la llegada de tanto ‘influencer’. ¿Está de acuerdo con esas preocupaciones?

No, los influencers deben aprender a hacer política partidista, pero no me preocupa en los demás. Esto que está pasando, de que el Congreso sea casi de puertas abiertas, demuestra que es muy bueno. Katherine Juvinao comunica, yo comunico, Jota Pe comunica y otros más. La gente está conociendo más del Congreso ahora que hace diez años. Me parece bien y no le tengo miedo. Hay que decirles a los compañeros de ese mundo que hay que profesionalizar la política. Me parece normal que lleguen, es la nueva vida.

¿Cómo ha visto el nivel de debate?

De hecho, muy bien. No sé si ustedes han visto lo que ha pasado con Escazú, con María Fernanda Rangel y otros debates que vienen sobre Código Electoral. Yo creo que hay muy buen nivel de debate. No crítico los compañeros. Vamos a ver cuando lleguen los debates de la tributaria, de la ley de presupuesto y la reforma política. Ahí vamos a ver cuán preparados estamos todos. Veo en la bancada alternativa y los influencer veo una intención de profesionalizar. Todos ellos están como yo, con sus UTL trabajando al máximo.

¿Cuáles son esos temas que deben trabajarse con prelación este primer año?

Hay tres temas básicos: la equidad social, donde está en buena parte la reforma tributaria; los temas de reforma política y lucha contra la corrupción y el tema de seguridad. Yo dejaría para el otro año la reforma rural integral y la reforma a la salud. Claramente la demanda primera es actuar en contra de la corrupción, muchos fuimos elegidos por ello.

Ya que habla de corrupción, hay un temor de que se están “lavando los pecados” de los cuestionados que llegan a la bancada de gobierno, ¿lo ve así?

Muchos de ellos son buenos, pero no deja de ser incómodo porque hay otros con los que uno no quisiera estar al lado. ¿Que si se lava la cara? Pues yo esperaría que no y que la gente siga votando por los alternativos y no por esa gente, pero eso lo dirá el tiempo.

¿Cómo ve los primeros anuncios del Gobierno sobre todo ante las críticas a los perfiles de algunos ministros?

Siento que el gabinete que nombró Petro es su forma de gobernar. Muchos decían que iba a entregar ministerios a diestra y siniestra a los tradicionales, pero no lo hizo. Toda es gente que trabajó con él. Creo que los únicos debates son sobre la Mintic y la demanda del Minciencias. Me parece que es un buen gabinete, tocará ver si tiene experiencia. Hay que esperar los nombramientos de los puestos medios: Invías, superintendencias y parecidos. Hasta el momento soy muy optimista.

¿No cree que eso de no entregar ministerios a los partidos va a quitarle poder de maniobra en el Congreso?

Sí, por eso digo que la coalición de gobierno solo durará dos años.

Usted viene de Pares y conoce el conflicto, ¿cree que estos cuatro años de pausa van a costarle a la negociación con el Eln?

Yo creo que el Eln y el Gobierno entienden que este proceso no puede volver a coincidir con un calendario electoral. Por tanto tiene que durar máximo tres años. Va a ser difícil, pero no puede llegar hasta las próximas elecciones.

¿El Congreso cómo puede aportar a esas negociaciones?

El modelo de negociación con las Farc tenía el principio de que nada está acordado hasta que todo está acordado. El modelo con el Eln sería vamos acordando, vamos implementando. Para eso es fundamental el Congreso. Por eso voy a hacer esta petición: en el equipo negociador debe haber presencia del Congreso.

¿No cree que es problemático ese principio de ir implementando a medida que se aprueba?

Yo no lo veo problemático, solo es otra forma de negociar.

>Lea más sobre el Congreso, el Gobierno Petro y otras noticias del mundo político