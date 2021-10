“La Coalición no nació para atajar a Petro ni sacar del poder al uribismo”: Cristo

Juan Fernando Cristo está seguro de que la Coalición de la Esperanza llegará hasta la segunda vuelta presidencial. Por eso insiste en que no estarán ni en el Pacto Histórico ni con el uribismo, aunque pide no meter en el mismo “costal” a quienes se han movido al centro.

Juan Fernando Cristo es uno de los precandidatos presidenciales de la Coalición de la Esperanza (CE). Hace unos días oficializó su aspiración por ese proyecto que, dice, es a largo plazo y no por la coyuntura de 2022. En diálogo con El Espectador, el exministro del Interior, quien también estuvo 16 años en el Congreso, defiende la necesidad de hacer reformas profundas en el país. Pronostica que la política cambiará, con un predominio de las coaliciones sobre los partidos, y dice que no se unirán con quienes no comparten sus principios. Tampoco se ve aliado con el Pacto Histórico para derrotar al uribismo.

Usted es un liberal de toda la vida, ¿qué diferencia a su movimiento En Marcha de las ideas que encarnó?

Todo. El Partido abandonó la defensa de las ideas liberales desde que decidió acompañar a Duque, en 2018. En Marcha defiende las libertades, el desarrollo económico sostenible, el Acuerdo de Paz y los derechos de las víctimas. El Partido Liberal renunció a eso.

Parece que hoy las coaliciones y colectividades alternativas están por encima de los partidos...

Habrá un cambio drástico en 2022 gracias a la cultura democrática que introdujo el Acuerdo de Paz. Los partidos desaparecieron y se imponen las coaliciones. La CE es un proyecto a largo plazo, porque para resolver los problemas del país se necesitan tres o cuatro gobiernos. Claro, democráticos, con alternancia y renovación de liderazgos. No gobiernos de caudillos que se quieran eternizar en el poder. Queremos construir un modelo de concertación estilo Chile posdictadura: alternar gobiernos con fuerzas independientes.

Los verdes, los exalcaldes, el Partido Liberal y hasta la U les han hecho guiños, ¿con quiénes se ven aliados?

No haremos acuerdos con quienes no compartimos valores. Queremos un proyecto con un ADN: creer en el liderazgo colectivo, en un cambio real y en una opción distinta al uribismo en el poder. La CE está alejada de los extremos y partidos que acompañaron a Duque.

Muchas colectividades se han movido hacia el centro, ¿es tendencia desmarcarse de los extremos?

Seguramente. Pero quienes tenemos ideas distintas del statu quo que quiere mantener el uribismo, o el cambio extremo que quiere el Pacto Histórico (PH), no vamos en un mismo costal. La CE no define quién es de centro, es un proyecto con unos principios y hemos invitado a quienes los comparten a acompañarnos.

¿Por qué estar en el centro en un país de tantos contrastes?

Nos bautizaron así analistas y medios. No nos gusta. Ahora hasta Duque dice ser de centro y el partido de derecha se llama Centro Democrático. Quien no quiere estar con Petro ni Uribe ahora es de centro, pero la CE se basa en valores.

¿Cuáles son esos valores y principios que viene mencionando?

Defender la democracia, el Acuerdo de Paz, las libertades y los derechos. Construimos un proyecto que no nació para atajar a Petro ni sacar del poder al uribismo. Sería muy pequeño y mezquino. Queremos algo a largo plazo, con una agenda democrática y de reformas estancadas, porque el Congreso se convirtió en el principal obstáculo para el progreso del país.

¿Cómo vio la modificación de la Ley de Garantías?

Es una trampa abierta y descarada para jugar con los tiempos y, mientras la Corte Constitucional tumba eso, poder hacer lo que les dé la gana. Es muy grave porque se abren caminos para hacer barbaridades jurídicas similares.

¿Cómo va la conformación de listas al Congreso?

Las convocatorias están abiertas y el proceso es muy distinto al de los partidos con la feria de avales. Vamos a conformar un Comité de Ética para hacer un filtro y tomar las precauciones legales y éticas.

Tantas invitaciones y Alejandro Gaviria sigue lejos de la CE, ¿por qué?

Él es bienvenido, pero no el partido gavirista. Nos cabe un solo Gaviria y se llama Alejandro.

Dicen que sin unión de alternativos seguirá gobernando la derecha. ¿Se ve en algún momento con el PH?

Somos proyectos distintos. Vamos a competir en primera vuelta y esperamos estar en la segunda. Al país no le sirven uniones oportunistas como plantean sectores de uno y otro lado.

Y si se repite el escenario de 2018, entre petrismo y uribismo, ¿dónde se ubicarían?

Aseguro que no se repetirá. Vamos a estar en segunda vuelta y no contemplamos otra posibilidad.

¿Cuál es el desafío inmediato?

Acabar la pelotera que nos ha paralizado. Retrocedemos en seguridad, pobreza y desempleo, porque hay un gobierno sin una agenda ni gran propósito para Colombia.

¿Qué soluciones propone?

Construir tres acuerdos. Uno institucional, porque el Estado le está fallando al ciudadano. Nadie cree en la política ni en la justicia, y necesitamos una reforma a fondo. Segundo, un acuerdo social para combatir la pobreza y la desigualdad. Tercero, un acuerdo territorial que haga realidad la promesa de ser una nación descentralizada. También planteo un nuevo pacto fiscal para barajar recursos y volverlos a repartir.

Los han criticado por ser solo hombres, ¿qué papel cumplirán las mujeres en la coalición?

Es una crítica válida. Hemos hecho un esfuerzo para que las mujeres participen en la contienda presidencial y tendremos una lista paritaria, pero lo más importante es el compromiso con una política de desarrollo para la mujer. Angélica Lozano, Juanita Goebertus y Ángela Robledo participaron en la construcción de la CE e Íngrid Betancourt ha mostrado simpatía y la hemos invitado a que se vincule.

La paz y las víctimas son algunas de sus banderas, ¿cuál es su propuesta al respecto?

Hay que chulear el tema. Se debe implementar el Acuerdo, que tiene el aval de la comunidad internacional y la Corte Constitucional, y no seguir esa discusión estéril.

A propósito de su defensa a la paz, ¿cree que le puede pesar su pasado santista?

Eso es parte del debate político. A Santos le ponen candidatos en todas partes, pero lo veo alejado de la política. En la CE incluso está Jorge Enrique Robledo, quien le hizo oposición los ocho años, y no es que se haya vuelto santista. Me siento orgulloso de haber contribuido a la paz.

¿Qué haría con el Eln?

Han desaprovechado muchas oportunidades. Parecieran no tener unidad de mando y no han abandonado la violencia. Ese ha sido el principal problema para la negociación. No obstante, la CE le apuesta a la solución negociada del conflicto armado.

¿Y en seguridad urbana?

Es un problema que se ha agravado en este Gobierno. Hay un deterioro de la seguridad en algunas regiones que habían recuperado su tranquilidad y en las principales capitales nadie se siente tranquilo. Necesitamos una policía aliada del ciudadano y no como la están viendo hoy, con desconfianza.